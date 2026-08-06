Более 8 тысяч бутылок стали частью дома: как выглядит квартира

На побережье Бразилии мать и дочь построили дом из необычного материала. Для дома площадью 70 квадратных метров они использовали более 8 тысяч стеклянных бутылок.

Как семья построила дом из 8 тысяч стеклянных бутылок

Дом Casa de Sal расположен в общине Прая-ду-Соссегу на острове Итамарака, что в бразильском штате Пернамбуку. Проект разработали мать и дочь – специалистка по социально-экологическому образованию Эдна Дантас и продюсер в сфере моды Мария Габриэлли Дантас, пишет itatiaia.

Для строительства они использовали более 8 тысяч стеклянных бутылок, собранных на побережье Пернамбуку и в прилегающем регионе. Бутылки стали не только частью оформления, но и конструкции дома. Благодаря им здание приобрело необычный вид как снаружи, так и внутри.

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Площадь Casa de Sal составляет 70 квадратных метров. Это полноценный жилой дом, а не декоративный объект. Стеклянные бутылки использовали вместе с другими материалами.

Одной из главных целей проекта было повторное использование стекла, которое могло оказаться на свалке или в природной среде. Использование бутылок в строительстве также позволило сократить потребность в некоторых традиционных материалах.

Авторы Casa de Sal хотели показать, что отходы могут найти практическое применение. В данном случае тысячи выброшенных бутылок стали строительным материалом и одновременно придали дому узнаваемый облик.

Напомним, в Чехии старую свинарню превратили в летний дом. Архитекторы сохранили каменные и кирпичные стены, добавили бетон, сталь и большие проемы с выходом в сад, а интерьер оставили минималистичным.