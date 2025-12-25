Кайли Дженнер продает поместье в Лос-Анджелесе за 48 миллионов: как выглядит дом

Американская модель Кайли Дженнер выставила на продажу свой особняк в престижном районе Холмби-Хиллз в Лос-Анджелесе. Этот дом долгое время был одной из ее ключевых резиденций в Калифорнии.

Имение сочетает большую площадь, современную архитектуру и высокий уровень приватности, пишет 24 Канал со ссылкой на Mansion Global.

Сколько стоит элитный особняк?

Дом в Лос-Анджелесе предлагают за 48 миллионов долларов. Приобрела его звезда еще в 2020 году за 36,5 миллиона долларов.

Интересно! В том же году Кайли Дженнер приобрела пустой участок в Холмби-Хиллз за 14,5 миллиона долларов, где планировала построить жилье.

Общая площадь поместья превышает 1 700 квадратных метров. В доме обустроены семь спален и более десяти ванных комнат, а также несколько просторных гостиных и два гостевых дома.

Дом Кайли Дженнер в Лос-Анджелесе / Фото Realtor.com

Как выглядит дом Кайли Дженнер?

Резиденция выполнена в современном архитектурном стиле с акцентом на пространство и свет. В дизайне преобладают четкие линии, большие окна и натуральные материалы. Планировка ориентирована на комфортное проживание и проведение частных мероприятий, что отмечалось в описании дома.

Интерьер особняка стоимостью 48 миллионов долларов / Фото Realtor.com

Внутри домашний кинотеатр и спортивный зал. Просторные комнаты имеют выход на террасы и во двор. На территории расположен большой бассейн, лаунж-зоны и места для отдыха на открытом воздухе. Одна из многочисленных развлекательных зон имеет второй бар и бильярдный стол, что делает ее идеальным местом для встречи гостей.

Бассейн в имении звезды / Фото Realtor.com

Интересно! В 2024 году Дженнер показала некоторые интерьеры дома в Instagram, в частности беговую дорожку Christian Dior стоимостью 12 тысяч долларов в своем домашнем спортзале и детский стол, где она травмировала колено, играя со своими двумя детьми, сообщает Realtor.com.

Фотографии интерьера в соцсетях / Инстаграм Кайли Дженнер

Почему Дженнер решила выставить именно этот дом?

Продажу поместья связывают с завершением строительства новой большей резиденции в другом районе Калифорнии. Кайли Дженнер постепенно меняет структуру своей недвижимости, сосредотачиваясь на одном основном жилье вместо нескольких объектов.

Подобный подход характерен для многих знаменитостей, которые оптимизируют свои активы и оставляют лишь те резиденции, что полностью соответствуют их текущим потребностям. В результате такие имения выходят на рынок и быстро становятся одними из самых заметных предложений в сегменте элитной недвижимости.

Кто из звезд также продает свое жилье?