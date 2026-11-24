Дом отдыха в Карпатах выставили на аукцион со стартовой ценой чуть более 91 тысячи гривен. За недвижимость, требующую ремонта, боролись 80 участников, а ее цена в ходе торгов выросла в 77 раз.

Какой дом в Карпатах продали на аукционе за понад 7 миллионов гривен

Аукцион по приватизации государственного дома отдыха состоялся 29 октября 2026 года. Недвижимость находилась на балансе Главного управления ГПСУ в Закарпатской области. Объект впервые выставили на продажу со стартовой ценой чуть более 91 тысячи гривен, сообщает Фонд государственного имущества Украины.

В торгах приняли участие 80 претендентов, а самая высокая ставка превысила 7 миллионов гривен. С учетом НДС в размере более 1,4 миллиона гривен покупатель должен уплатить за недвижимость почти 8,5 миллиона гривен.

Комплекс расположен в урочище Ждимир в селе Волчий Мукачевского района на Закарпатье. Одноэтажный дом площадью 129,9 квадратных метра был построен в 1990 году. У него саманные стены, черепичная крыша и двойные деревянные окна. В помещениях есть водоснабжение и электричество, печное отопление. Здание находится в удовлетворительном состоянии, однако требует ремонта.

Помимо дома отдыха, в состав комплекса входят баня, дом охраны, беседка, хозяйственные постройки, ограда и тротуар. Вместе с недвижимостью покупатель получит мебель и бытовую технику. В частности, это кровати, шкафы, телевизор, музыкальный центр, газовая плита и микроволновая печь.

Покупатель сможет изменить назначение недвижимости. Условия приватизации не обязывают его проводить ремонт или реконструкцию зданий либо начинать хозяйственную деятельность в установленный срок.

Напомним, что супруги купили старый дом на отдаленном хуторе в Карпатах за 10 тысяч долларов, однако из-за плохого состояния деревянных конструкций обычный ремонт превратился в масштабную реконструкцию. Владельцы заменили фундамент, перестроили крышу и увеличили жилую площадь, однако за пять лет смогли выполнить лишь половину запланированных работ.