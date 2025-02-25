"Ранили" советские разведчики: где в Киеве расположен дом со шрамами

В столице, на Крещатике есть дом, который уцелел после подрыва соседнего здания советскими разведчиками в годы Второй мировой. Однако на нем остались шрамы.

Историю особого столичного дома рассказала в тиктоке гид Наталья Калараш, которую цитирует 24 Канал.

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Дом со шрамами в Киеве

Как отметила экскурсовод, шрамы могут иметь не только люди, но и дома. Одним из них является тот, что расположен на Крещатике, 32.

Будете здесь, поднимите голову, посмотрите на эти обожженные маскароны,

– советует Наталья Калараш.

Они действительно напоминают шрамы.

Справка. Маскарон – это вид скульптурного украшения (барельеф или горельеф) в форме головы человека, животного или фантастического существа.



Шрамы дома на Крещатике / Скриншот из видео Натальи Калараш

Свои шрамы дом получил в 1941 году. Тогда советские разведчики подвалили соседнее здание – на Крещатике, 28/2. Дом со шрамами стал единственным в квартале, который "выжил" после этого. На снимках с тех времен заметно разрушенный угол Прорезной и уцелевший черный дом.

Как выглядел Крещатик после подрыва там дома в 1941 году: Скриншоты из видео Натальи Калараш

Здание построили для банка

Дом построили когда-то для банка. На фасаде можно заметить рельефы, которые символизируют торговлю и мореплавание.

После войны возле этого черного дома появился белый.



Белый дом возле черного возвели уже после Второй мировой / Скриншот из видео Натальи Калараш

Как отмечает экскурсовод, сначала может показаться, что его построили очень давно. Однако это послевоенное восстановление. Это же касается и соседнего дома на Крещатике, 28/2, который был разрушен. Его тоже отстроили после Второй мировой войны.