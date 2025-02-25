"Ранили" советские разведчики: где в Киеве расположен дом со шрамами
В столице, на Крещатике есть дом, который уцелел после подрыва соседнего здания советскими разведчиками в годы Второй мировой. Однако на нем остались шрамы.
Историю особого столичного дома рассказала в тиктоке гид Наталья Калараш, которую цитирует 24 Канал.
Узнайте больше Начали строить 265 лет назад: как выглядит самый старый дом Киева
Дом со шрамами в Киеве
Как отметила экскурсовод, шрамы могут иметь не только люди, но и дома. Одним из них является тот, что расположен на Крещатике, 32.
Будете здесь, поднимите голову, посмотрите на эти обожженные маскароны,
– советует Наталья Калараш.
Они действительно напоминают шрамы.
Справка. Маскарон – это вид скульптурного украшения (барельеф или горельеф) в форме головы человека, животного или фантастического существа.
Шрамы дома на Крещатике / Скриншот из видео Натальи Калараш
Свои шрамы дом получил в 1941 году. Тогда советские разведчики подвалили соседнее здание – на Крещатике, 28/2. Дом со шрамами стал единственным в квартале, который "выжил" после этого. На снимках с тех времен заметно разрушенный угол Прорезной и уцелевший черный дом.
Как выглядел Крещатик после подрыва там дома в 1941 году: Скриншоты из видео Натальи Калараш
Здание построили для банка
Дом построили когда-то для банка. На фасаде можно заметить рельефы, которые символизируют торговлю и мореплавание.
После войны возле этого черного дома появился белый.
Белый дом возле черного возвели уже после Второй мировой / Скриншот из видео Натальи Калараш
Как отмечает экскурсовод, сначала может показаться, что его построили очень давно. Однако это послевоенное восстановление. Это же касается и соседнего дома на Крещатике, 28/2, который был разрушен. Его тоже отстроили после Второй мировой войны.