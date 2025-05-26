Все включено: в Швеции возвели уникальный дом-теплицу, где можно выращивать еду

Архитекторы из Швеции возвели уникальный дом, который формой напоминает теплицу. Дело в том, что это не просто жилье – внутри действительно будут выращивать овощи и фрукты.

Это двухэтажный дом с террасой на крыше, который прекрасно сочетается с природным окружением. Ведь снаружи он почти полностью сделан из стекла, рассказывает 24 Канал, ссылаясь на Global Design News.

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Сам генерирует электроэнергию и обеспечивает едой

В стеклянную крышу дома-теплицы интегрированы фотоэлектрические панели, поэтому жилье самостоятельно генерирует электроэнергию. Фундамент изготовлен из пеностекла и дерева, что обеспечивает превосходную изоляцию.

Дом имеет собственный источник питьевой воды из скважины – сточные воды очищаются через клумбы в доме, что также дает растениям необходимые микроэлементы.



Овощи и фрукты получают необходимый свет, тепло и воду / Фото ubm-development

Теплица в доме не выдумка – она расположена сразу под стеклом и окружает основное жилье вокруг. Хозяева смогут питаться собственными овощами и фруктами.

Что касается самого дома, то планировка такова:

первый этаж – гостиная, кухня и главная спальня;

второй этаж – кабинет и большая комната, которую можно поделить на две спальни;

третий этаж – терраса с панорамным видом на лес и озеро.



Жилой дом в окружении теплицы / Фото ubm-development

За сколько продают дом-теплицу

Жилье расположено в особом месте – на озере Венерн, что в часе езды от Гетеборга. Его стоимость – 715 тысяч евро. Архитекторы считают, что это хорошая инвестиция, ведь через 20 лет затраты окупятся. А дальше дом начнет производить даже больше энергии, чем ему нужно.

К слову, дом разработан по концепции "жизни под стеклом", идея которой принадлежит шведскому архитектору Бенгту Варне. Она была разработана еще в 1970-х годах.