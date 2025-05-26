Это двухэтажный дом с террасой на крыше, который прекрасно сочетается с природным окружением. Ведь снаружи он почти полностью сделан из стекла, рассказывает 24 Канал, ссылаясь на Global Design News.
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Сам генерирует электроэнергию и обеспечивает едой
В стеклянную крышу дома-теплицы интегрированы фотоэлектрические панели, поэтому жилье самостоятельно генерирует электроэнергию. Фундамент изготовлен из пеностекла и дерева, что обеспечивает превосходную изоляцию.
Дом имеет собственный источник питьевой воды из скважины – сточные воды очищаются через клумбы в доме, что также дает растениям необходимые микроэлементы.
Овощи и фрукты получают необходимый свет, тепло и воду / Фото ubm-development
Теплица в доме не выдумка – она расположена сразу под стеклом и окружает основное жилье вокруг. Хозяева смогут питаться собственными овощами и фруктами.
Что касается самого дома, то планировка такова:
- первый этаж – гостиная, кухня и главная спальня;
- второй этаж – кабинет и большая комната, которую можно поделить на две спальни;
- третий этаж – терраса с панорамным видом на лес и озеро.
Жилой дом в окружении теплицы / Фото ubm-development
За сколько продают дом-теплицу
Жилье расположено в особом месте – на озере Венерн, что в часе езды от Гетеборга. Его стоимость – 715 тысяч евро. Архитекторы считают, что это хорошая инвестиция, ведь через 20 лет затраты окупятся. А дальше дом начнет производить даже больше энергии, чем ему нужно.
К слову, дом разработан по концепции "жизни под стеклом", идея которой принадлежит шведскому архитектору Бенгту Варне. Она была разработана еще в 1970-х годах.