Как паре удалось кардинально изменить здание, 24 Канал рассказывает со ссылкой на Daily Mail.

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От заброшенного здания до дома вечеринок

60-летняя Джоанна Шилз и ее 61-летний муж Джефф Белл приобрели старый, полуразрушенный особняк в городе Холтвистл, что в графстве Нортумберленд. Стоил дом 300 тысяч фунтов стерлингов (примерно 400 тысяч долларов)

Имению уже более 140 лет, и с момента покупки пара начала активно работать над его восстановлением. Со временем заброшенный дом превратился в стильное место для вечеринок.

Впоследствии эта идея переросла в прибыльное дело. Супруги выставили "дом для вечеринок" на платформе Airbnb и и начали сдавать его в аренду.

Кроме того, Джоанна и Джефф обустроили дискотечный зал прямо в доме, а вокруг создали красиво ухоженный сад.

Супруги сдают комнаты в доме в аренду: Фото SWINS

Как происходил ремонт

Сначала пара проживала в бывшей комнате для прислуги, поскольку другие части здания были в аварийном состоянии. В доме не было ни электричества, ни газа, окна были выбиты, а крыша – дырявая.

Мы должны были ремонтировать почти все,

– вспоминает Джоанна.

Работы было немало, но результат того стоит. В целом ремонт длился 2 года и обошелся супругам в 220 тысяч фунтов (почти 300 тысяч долларов). Теперь особняк способен разместить до 14 гостей в 8 спальнях.

Сначала пара планировала жить в доме, однако его масштаб оказался чрезмерным для двоих. Поэтому они построили себе компактный коттедж прямо на участке, а особняк начали сдавать в аренду.