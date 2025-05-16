Як парі вдалося кардинально змінити будівлю, 24 Канал розповідає з посиланням на Daily Mail.

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Від занедбаної будівлі до будинку вечірок

60-річна Джоанна Шилз та її 61-річний чоловік Джефф Белл придбали старий, напівзруйнований особняк у місті Холтвістл, що у графстві Нортумберленд. Коштував дім 300 тисяч фунтів стерлінгів (приблизно 400 тисяч доларів)

Маєтку вже понад 140 років, і від моменту покупки пара почала активно працювати над його відновленням. З часом занедбаний дім перетворився на стильне місце для вечірок.

Згодом ця ідея переросла у прибуткову справу. Подружжя виставило "будинок для вечірок" на платформі Airbnb і почало здавати його в оренду.

Крім того, Джоанна та Джефф облаштували дискотечну залу прямо в будинку, а довкола створили гарно доглянутий сад.

Подружжя здає кімнати в будинку в оренду: Фото SWINS

Як відбувався ремонт

Спочатку пара проживала в колишній кімнаті для прислуги, оскільки інші частини будівлі були в аварійному стані. У будинку не було ані електрики, ані газу, вікна були вибиті, а дах – дірявий.

Ми мусили ремонтувати майже все,

– згадує Джоанна.

Роботи було чимало, але результат того вартий. Загалом ремонт тривав 2 роки та обійшовся подружжю у 220 тисяч фунтів (майже 300 тисяч доларів). Тепер особняк здатний розмістити до 14 гостей у 8 спальнях.

Спершу пара планувала жити в будинку, однак його масштаб виявився надмірним для двох. Тому вони побудували собі компактний котедж прямо на ділянці, а особняк почали здавати в оренду.