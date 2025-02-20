Самый дорогой дом в Конче-Заспе: как выглядит особняк за 10 миллионов долларов

В Козине продают трехэтажный особняк по бешеной цене. Стоимость в 10 миллионов долларов является самой высокой на рынке Конче-Заспы.

Дом площадью 1200 квадратных метров расположен на участке 1,2 гектара. Объявление о продаже поместья опубликовала на платформе OLX риелторская компания, рассказывает 24 Канал.

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Что предлагают за 10 миллионов долларов

Имение расположено на берегу реки Козинка. В описании указано, что дом построили из красного кирпича, сделав финское утепление. Крыша сделана из керамической черепицы, а во внешней и внутренней отделке использовали гранит и мрамор.

Среди преимуществ снаружи риелторы указали ландшафтный дизайн, открытый бассейн с зоной для отдыха, теплицы с регулируемым микроклиматом, подогревом и поливом. Также на территории размещены дом для приема гостей площадью 118 квадратов, апартаменты для персонала, 5 гаражей, помещение для охраны.

Имение площадью 1200 квадратных метров / Фото OLX

Какая в доме планировка

На первом этаже расположены:

гостиная с внутренними балконами;

кухня;

столовая;

бильярдная;

кабинет;

гардеробная;

зона СПА с бассейном длиной 20 метров, зоной отдыха, сауной, джакузи, душевой.

Изысканный интерьер / Фото OLX

На втором этаже обустроили четыре спальни с санузлами и гардеробными. Также в доме есть подвальный этаж, где сделали домашний кинотеатр, косметологический кабинет, тренажерный зал, два погреба для красного и белого вина и прачечную.