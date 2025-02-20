Будинок площею 1200 квадратних метрів розташований на ділянці 1,2 гектара. Оголошення про продаж маєтку опублікувала на платформі OLX рієлторська компанія, розповідає 24 Канал.

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Що пропонують за 10 мільйонів доларів

Маєток розташований на березі річки Козинка. В описі вказано, що будинок збудували з червоної цегли, зробивши фінське утеплення. Дах зроблений з керамічної черепиці, а в зовнішньому та внутрішньому оздобленні використовували граніт і мармур.

Серед переваг зовні рієлтори вказали ландшафтний дизайн, відкритий басейн із зоною для відпочинку, теплиці з регульованим мікрокліматом, підігрівом та поливом. Також на території розміщені будинок для прийому гостей площею 118 квадратів, апартаменти для персоналу, 5 гаражів, приміщення для охорони.

Маєток площею 1200 квадратних метрів / Фото OLX

Яке в будинку планування

На першому поверсі розташовані:

вітальня з внутрішніми балконами;

кухня;

їдальня;

більярдна;

кабінет;

вбиральня;

зона СПА з басейном довжиною 20 метрів, зоною відпочинку, сауною, джакузі, душовою.

Вишуканий інтер'єр / Фото OLX

На другому поверсі облаштували чотири спальні із санвузлами та гардеробними. Також у будинку є підвальний поверх, де зробили домашній кінотеатр, косметологічний кабінет, тренажерний зал, два льохи для червоного та білого вина та пральню.