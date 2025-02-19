Квартира розташована в будинку царського типу, тобто в такому, що зведений до 1918 року. Він розташований на вулиці Городецького, розповідає 24 Канал, посилаючись на оголошення з OLX.

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Який вигляд має квартира за пів мільйона

У помешканні є три спальні, кожна з яких має ванну кімнату, кабінет і гардеробну. Також квартира вміщує велику вітальню "для прийомів, сімейних урочистостей або музичних вечорів".

Атмосфера розкоші та зручності стане символом Вашого успіху та витонченого смаку,

– мовиться в оголошенні.

Кухня має площу 20,5 квадрата й виходить на терасу з маркізою. А загальна площа квартири становить 320 квадратних метрів.

Дизайн інтер'єру втілили за авторським дизайн-проєктом. В оголошенні зазначено, що меблі у квартирі італійського виробництва, а техніка – преміумкласу. Серед комунікацій – вентиляція, сигналізація, відеоспостереження, домофон та центральне опалення.

Інтер'єр за авторським дизайн-проєктом / Фото OLX

Житло можна купити

Вартість оренди становить 11 тисяч доларів, тобто 456 тисяч гривень на місяць. Квартиру також можна купити за 2,12 мільйона доларів, що складає майже 88 мільйонів гривень.

Цікаво, що квартири в царських будинках дорожчі, ніж у новобудовах. За даними ЛУНу, середня вартість трикімнатного помешкання царського типу в Києві становить 227 тисяч доларів. Якщо таку простору квартиру купувати в новобудові, то ціна буде 210 тисяч доларів.