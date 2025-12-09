"Дом тишины" в Швеции: почему он стал популярным среди туристов

В лесной местности на юге Швеции появился необычный туристический дом, в котором главным условием пребывания является полная тишина. Формат предусматривает жесткие ограничения на шум, отсутствие связи и минимальный бытовой комфорт.

Где расположен дом?

Дом обустроили в отдаленной лесной зоне, как можно дальше от городов, автомобильных дорог и туристических маршрутов, пишет 24 Канал со ссылкой на Travel And Tour World.

К сооружению нет подъезда для транспорта, добраться можно только пешком по лесной тропе. Густые деревья вокруг создают естественную звуковую изоляцию.

Рядом отсутствуют жилые здания, инженерные коммуникации и городская инфраструктура. По словам посетителей, днем здесь слышен только ветер, птиц и шелест листьев, а ночью территория полностью погружается в тишину без посторонних звуков.

Как выглядит сам дом?

Дом построен из дерева в формате компактного одноэтажного жилья с минималистичной планировкой. Внутри есть спальное место, стол, базовая мебель и печь для приготовления пищи. В помещении нет телевизора, интернета, мобильной связи или любых цифровых устройств.

Кухня и санузел расположены в отдельном здании на небольшом расстоянии. Чтобы воспользоваться ими, нужно выйти на улицу и пройтись по лесному участку. Такая планировка усиливает ощущение изолированности и постоянного контакта с природой.

Как контролируют уровень шума?

В доме установлен специальный датчик, который постоянно фиксирует уровень звука. Если он превышает примерно 45 децибел, пребывание автоматически прекращается. Это уровень, соответствующий тихому разговору или шуму в библиотеке.

Важно! Нарушением считаются громкие разговоры, резкие движения, удары дверью или любые звуки, выходящие за установленные пределы. Формат тишины действует круглосуточно без исключений.

Какие условия пребывания действуют для гостей?

Перед заселением посетители оставляют за пределами дома мобильные телефоны, часы, ноутбуки и другие устройства, способные создавать звук или оповещения. Запрещено использовать музыку, аудиоплееры, технику и любые источники шума.

Пребывание происходит без доступа к новостям, социальным сетям и цифровым сервисам. Гости самостоятельно готовят пищу, соблюдают режим тишины и передвигаются в пределах дома и прилегающей лесной территории.

Туристы, которые жили в доме тишины / Фото Euronews

Почему такой формат отдыха становится популярным?

Спрос на отдых в полной тишине растет из-за постоянного шума городов, информационной перегрузки и психологической усталости, пишет Euronews. Все больше людей ищут возможность полностью отключиться от новостей, транспорта, работы и цифровых сообщений хотя бы на несколько дней.

Интересно! Уединение без связи становится альтернативой традиционному туризму с отелями, курортами и массовыми локациями. Такой формат выбирают те, кому важно уменьшить количество внешних раздражителей и отдохнуть без расписаний, толп и привычных городских ритмов.

Есть ли подобные уединенные дома?