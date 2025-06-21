В США продают роскошный дом всего лишь за 1 доллар: есть ли здесь подвох

Риелтор из Нью-Джерси объявил о продаже обновленного дома в крупнейшем городе штата. Цена в 1 доллар шокировала всех.

Недвижимость расположена в Ньюарке на Рейнольдс-плейс. Это полностью отремонтированный дом в колониальном стиле 1945 года, рассказывает 24 Канал, ссылаясь на New York Post.

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Какой дом продают за 1 доллар

Это трехкомнатный дом, возведен на участке площадью 445 квадратных метров. Жилье расположено на окраине города – на границе Ньюарка с Саут-Оранджем, вблизи университета Сетон Холл.



Кухня после ремонта / Фото Courtesy of Brendan DaSilva

Риэлтор Брендан ДаСильва говорит, что купил это жилье за 300 тысяч долларов, а в ремонт инвестировал 100 тысяч долларов. Правда, записи некоторых агентств недвижимости свидетельствуют о том, что последний раз дом продавали в разы дешевле – за 30 тысяч долларов. А было это в апреле текущего года.



Интерьер гостиной / Фото Courtesy of Brendan DaSilva

Кроме трех уютных комнат, в доме есть большой подвал, закрытая веранда, частный задний двор и гараж.

Почему такая цена

Это не окончательная стоимость, а начальная ставка для начала торгов. Риелтор называет такое решение социальным экспериментом для изучения текущего состояния рынка недвижимости.

Я просто хочу посмотреть, что произойдет. Кто предложит самую высокую цену, с тем предложением мы и будем работать дальше,

– объяснил владелец.

Брендан оценивает рыночную стоимость дома в 525 тысяч долларов. Новые владельцы будут платить не менее 6,564 доллара налога на недвижимость ежегодно.