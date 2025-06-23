Нерухомість розташована в Ньюарку на Рейнольдс-плейс. Це повністю відремонтований будинок у колоніальному стилі 1945 року, розповідає 24 Канал, посилаючись на New York Post.

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Який будинок продають за 1 долар

Це трикімнатний будинок, зведений на ділянці площею 445 квадратних метрів. Житло розташоване на околиці міста – на межі Ньюарка з Саут-Оранджем, поблизу університету Сетон Холл.



Кухня після ремонту / Фото Courtesy of Brendan DaSilva

Рієлтор Брендан ДаСільва каже, що купив це житло за 300 тисяч доларів, а в ремонт інвестував 100 тисяч доларів. Щоправда, записи деяких агентств нерухомості свідчать про те, що востаннє будинок продавали в рази дешевше – за 30 тисяч доларів. А було це у квітні поточного року.



Інтер'єр вітальні / Фото Courtesy of Brendan DaSilva

Окрім трьох затишних кімнат, у будинку є великий підвал, закрита веранда, приватний задній двір і гараж.

Чому така ціна

Це не остаточна вартість, а початкова ставка для початку торгів. Рієлтор називає таке рішення соціальним експериментом для вивчення поточного стану ринку нерухомості.

Я просто хочу подивитися, що станеться. Хто запропонує найвищу ціну, з тією пропозицією ми й працюватимемо далі,

– пояснив власник.

Брендан оцінює ринкову вартість будинку в 525 тисяч доларів. Нові власники будуть сплачувати щонайменше 6,564 долара податку на нерухомість щорічно.