Очередной обвал: дома на популярном побережье Британии оказались на краю пропасти
- На одном из побережий Корнволла в Британии произошел масштабный оползень.
- Несмотря на это, застройщик хочет в дальнейшем возводить там элитный ЖК.
На популярном пляже Випсидерри в Корнволле, Великобритания, снова произошел масштабный оползень. Активисты считают, что это следствие строительства элитных жилых комплексов в районе.
В местных СМИ пишут, что популярное побережье уже давно стало центром протестов. Несмотря на опасность обвалов и уничтожения имеющихся домов, там еще и строят элитные ЖК, рассказывает 24 Канал, ссылаясь на Daily Star.
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Не первый и не последний обвал
"Территория под застройку уменьшилась и будет продолжать сокращаться", – говорят активисты местной организации "Спасем скалы Випсидерри".
Группа призывает местный совет отклонить разрешение на строительство близко к обрыву. Участок опасен для существующих домов, а возведение нового ЖК обострит проблему.
Сетью распространяются фото, на которых видны последствия недавнего обвала и новые трещины на скале и асфальтовом покрытии, где возводят новые дома. Вполне вероятно, что вскоре произойдет еще один обвал.
Значительная часть участка обвалилась / Фото SWNS
Стоит отметить, что в прошлом году на пляж обвалились соседние участки, а в ноябре 2023-го произошел еще один оползень подобного масштаба (около 20 тысяч тонн породы).
Застройщик не хочет отказываться от возведения ЖК
Компания получила одобрение проекта еще в 2007 году. Речь идет о строительстве семи вилл. Однако тогда разрешение предоставили с важным условием – обеспечить стабилизацию скал.
Очевидно, застройщик не провел стабилизационные работы, поэтому участок продолжает страдать от эрозии. В 2023 году последствия привели к временному замораживанию проекта.
Местные активисты говорят, что совет Корнволла дважды отклонил попытки застройщика уклониться от условия. Застройщик же подал апелляцию, утверждая, что их намерения "неправильно поняли". К сожалению, проблема обостряется, а решить ее пока не могут.