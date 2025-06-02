Вместо неба виднеется скала: как выглядит сказочный городок, где дома вмурованы в камень

Сетениль-де-лас-Бодегас – один из самых красивых городков Испании. Дома там уникальны, ведь буквально врезаны в скалы.

Об интересном испанском городке 24 Канал рассказывает со ссылкой на The Mirror.

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Город с вмурованными в камень домами

Небольшой городок в испанской Андалусии стал настоящим открытием для туристов. Сетениль-де-лас-Бодегас называют примером искусной архитектуры, которая гармонично сочетается с природным ландшафтом. В городке проживают примерно 3 000 жителей.

Его особенность – уникальные дома, известные как abrigos bajo las rocas, что буквально означает "убежища под скалами". Эти здания встроены прямо в каменные склоны. Это создает впечатление, будто массивные скалы нависают над головой. На некоторых улицах не видно даже неба – настолько близко подступает скала.



Скалы нависают над домами / Фото Mirror

Местные рассказывают, что такая конструкция имеет практическое преимущество – каменные навесы защищают дома от жары летом и сохраняют тепло зимой.

История названия города

Название города имеет интересную историю. "Сетениль" происходит от латинского Septem Nihil, что переводится как "семь раз ничего". Это упоминание о периоде Реконкисты, когда, по легенде, крепость удалось добыть лишь после 7 попыток и 15 дней осады.

Вторая часть названия – "де-лас-Бодегас" – указывает на винодельческое прошлое региона. Хотя в наши дни производство вина уже не такое активное, местные земли славятся миндалем, оливками и качественным оливковым маслом.



Город пользуется популярностью среди туристов / Фото Mirror

Заметим, что туристы, побывавшие Сетениль-де-лас-Бодегасе, делятся неповторимыми впечатлениями от обедов на улицах с нависшими каменными сводами.