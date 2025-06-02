Про цікаве іспанське містечко 24 Канал розповідає з посиланням на The Mirror.

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Місто з вмурованими в камінь будинками

Невелике містечко в іспанській Андалусії стало справжнім відкриттям для туристів. Сетеніль-де-лас-Бодегас називають прикладом майстерної архітектури, яка гармонійно поєднується з природним ландшафтом. У містечку проживають приблизно 3 000 мешканців.

Його особливість – унікальні будинки, відомі як abrigos bajo las rocas, що буквально означає "притулки під скелями". Ці будівлі вбудовані прямо в кам'яні схили. Це створює враження, ніби масивні скелі нависають над головою. На деяких вулицях не видно навіть неба – настільки близько підступає скеля.



Скелі нависають над будинками / Фото Mirror

Місцеві розповідають, що така конструкція має практичну перевагу – кам'яні навіси захищають оселі від спеки влітку та зберігають тепло взимку.

Історія назви міста

Назва містечка має цікаву історію. "Сетеніль" походить від латинського Septem Nihil, що перекладається як "сім разів нічого". Це згадка про період Реконкісти, коли, за легендою, фортецю вдалося здобути лише після 7 спроб і 15 днів облоги.

Друга частина назви – "де-лас-Бодегас" – вказує на виноробне минуле регіону. Хоча у наші дні виробництво вина вже не таке активне, місцеві землі славляться мигдалем, оливками та якісною оливковою олією.



Місто має популярність серед туристів / Фото Mirror

Зауважимо, що туристи, які побували Сетеніль-де-лас-Бодегасі, діляться неповторними враженнями від обідів на вулицях з навислими кам'яними склепіннями.