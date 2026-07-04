Стоят десятки тысяч: во сколько на самом деле обходятся дома за 1 евро в Италии

В Италии существует программа, предлагающая приобрести дом всего за 1 евро. Это предложение привлекает тех, кто хотел бы поселиться в Европе, но не располагает большими средствами. Однако на практике такая покупка может обойтись в десятки тысяч евро.

Какие дополнительные расходы связаны с домом

Украинка по имени Татьяна, которая приобрела недвижимость в Италии, рассказала, почему сознательно отказалась от этой популярной программы в инстаграме.

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Вместо "дома за евро" Татьяна решила приобрести жилье за 30 тысяч евро.

Конечно, на нее посыпались вопросы, почему она отказалась от выгодного предложения получить дом за бесценок.

Украинка объясняет, что реальность на самом деле значительно отличается от рекламных обещаний.

Дело в том, что в большинстве случаев за символическую цену продают не готовое к заселению жилье, а почти полностью разрушенные здания, у которых часто остались только стены, даже без крыши.

При этом вместе с покупкой владелец берет на себя ряд финансовых обязательств:

Сразу после оформления необходимо внести гарантийный депозит – примерно от 5 тысяч евро . Если новый владелец не начнет работы по реконструкции в установленные договором сроки, эти средства будут утрачены.

Отдельно придется оплатить услуги нотариуса, регистрационные сборы и налоги, то есть еще около 4 тысяч евро к первоначальным расходам.

Но самая крупная статья расходов – это сама реконструкция. Восстанавливать здание нужно в соответствии с требованиями местных властей, максимально сохраняя исторический облик. Из-за этого только разработка проекта и оформление всей разрешительной документации могут стоить более 10 тысяч евро.

Во сколько обходится дом

Хотя итальянское государство предлагает компенсацию части расходов на ремонт, воспользоваться ею можно только при условии, что работы выполняют сертифицированные местные компании. Из-за этого стоимость реконструкции часто оказывается значительно выше, чем ожидают покупатели.

В результате бесплатный дом в глухом селе обойдется вам примерно в 80–100 тысяч евро,

– говорит Татьяна.

Поэтому, просчитав все, она решила приобрести готовый дом за 30 тысяч евро – это оказалось дешевле и значительно проще.

Что стоит знать о программе "дом за 1 евро"

Инициатива Case a 1 Euro появилась в Италии более десяти лет назад. Таким образом государство хотело спасти небольшие города, которые стремительно теряют население.

Владельцы заброшенных домов бесплатно передают их муниципалитетам, а те продают недвижимость по символической цене, чтобы привлечь новых жителей.

Программа уже реализовывалась более чем в 70 итальянских муниципалитетах.

При этом почти все муниципалитеты выдвигают одинаковые требования:

покупатель должен приступить к реконструкции в течение 1–3 лет;

завершить ее необходимо в установленный срок;

дополнительно требуется предоставить финансовую гарантию (обычно от 2 до 10 тысяч евро), которая возвращается только после выполнения всех условий договора.

Таким образом, обманчивое предложение о жилье под теплым солнцем Италии на самом деле таит в себе немало подводных камней.

Кстати, приобрести дом за 1 евро можно также в Испании и Франции, где также пытаются привлечь новых жителей в небольшие населенные пункты.