Муниципальное жилье для аренды: какие города прошли отбор в новый проект

В Украине определили восемь общин, которые перешли к следующему этапу проекта муниципального жилья для аренды. В рамках инициативы планируют строить квартиры, которые будут оставаться в коммунальной собственности и сдаваться жителям по более доступной цене.

Какие громады прошли в следующий этап проекта?

На участие в программе подали заявки 25 территориальных громад из разных регионов Украины. После первого этапа оценивания экспертная комиссия отобрала восемь участников, которые продолжат работу над проектом, сообщило Министерство развития громад.

Среди них – Львовская, Житомирская, Полтавская, Николаевская, Кременчугская, Бучанская, Обуховская и Дрогобычская общины. Теперь они должны подготовить детальные предложения по будущему строительству жилья.

Во время отбора оценивали несколько критериев:

имеет ли громада земельный участок под застройку;

насколько развита рядом инфраструктура;

сколько внутренне перемещенных лиц проживает на ее территории.

Также учитывали готовность местных властей софинансировать реализацию проекта.

Как будет работать муниципальное жилье для аренды?

Инициатива предусматривает строительство квартир, которые будут оставаться в собственности общины. Их будут сдавать в аренду по ценам ниже, чем на коммерческом рынке.

Такой подход позволит сформировать постоянный фонд доступного арендного жилья. Его будут использовать для поддержки людей, которые нуждаются в жилье, но не имеют возможности приобрести собственную квартиру.

Прежде всего арендовать такое жилье смогут внутренне перемещенные лица, ветераны войны и семьи погибших военных. Также квартиры могут предоставлять работникам социально важных профессий, в частности учителям, врачам и работникам критической инфраструктуры.

Алексей Кулеба Министр развития общин и территорий Формируем новую модель, при которой общины смогут строить жилье для тех, кто больше всего в этом нуждается. Речь идет не о временных решениях, а о достойных условиях жизни на годы. После пилота такую систему социального арендного жилья можно будет масштабировать по всей стране. Работаем системно на всех уровнях: вместе с громадами готовим и запускаем конкретные проекты, сегодня через систему DREAM уже оценивается более 50 инициатив по созданию социального арендного жилья. Параллельно разрабатываем законопроект о социальном арендном жилье и сотрудничаем с международными партнерами, чтобы заложить устойчивые финансовые и правовые механизмы.

Что будет происходить на следующем этапе отбора?

Участники, прошедшие первый отбор, должны подготовить концепции будущих жилых проектов. В предложениях должны быть архитектурные решения, финансовая модель и план реализации строительства.

Также необходимо определить участки, где планируют возводить жилье, и показать, как новые дома будут интегрировать в городскую инфраструктуру. Отдельно будут оценивать способность местных властей реализовать строительство и обеспечить дальнейшее управление жилым фондом.

Проект финансируется при поддержке Европейского инвестиционного банка и Европейской комиссии. На пилотный этап выделили около 100 миллионов евро.

