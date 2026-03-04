Почему купить жилье без кредита почти невозможно?

Аналитики Центра "Финансовый пульс" отмечают, что соотношение доходов и стоимости недвижимости в Украине остается сложным. Из-за этого для большинства семей приобретение квартиры без кредита фактически недостижимо.

Смотрите также Бесплатное жилье для УБД: кому могут не дать квартиру в 2026 году

По подсчетам экспертов, чтобы купить жилье без займа, среднестатистическому украинцу пришлось бы откладывать весь свой доход примерно 8 – 10 лет. Такой сценарий почти нереальный, ведь люди тратят деньги на повседневные нужды, аренду жилья, коммунальные услуги и другие расходы.

Именно поэтому ипотека остается одним из немногих инструментов покупки жилья для тех, кто не имеет достаточных сбережений. В то же время банки тщательно оценивают финансовую состоятельность клиентов и устанавливают требования к их доходу.

Какой доход нужен для ипотеки в банке?

Ипотека на рыночных условиях в Украине остается довольно дорогой. Одной из главных причин являются высокие процентные ставки, которые существенно увеличивают ежемесячные платежи.

Эффективная ставка по ипотечным кредитам в банках обычно составляет примерно 16 – 18% годовых, а в отдельных случаях может приближаться даже к 30%.

Важно! Чтобы выплачивать такой кредит, семья должна иметь достаточный стабильный доход. По расчетам экспертов, для выплаты ипотеки по ставке около 18% семейный доход должен составлять примерно 84 тысячи гривен в месяц.

Для сравнения, средняя заработная плата в Украине в конце 2025 года составляла около 31 тысячи гривен. Поэтому значительная часть украинцев не соответствует требованиям банков для получения ипотеки на рыночных условиях.

Насколько доступна государственная ипотека?

Доступной альтернативой для части украинцев стала государственная программа "еОселя", которая предусматривает более низкие процентные ставки.

При оценке заемщиков банки используют базовое правило: ежемесячный платеж по кредиту не должен превышать примерно 40% совокупного дохода семьи. Именно по этому принципу определяют, может ли человек получить заем.

По расчетам Национального банка, для возможности платить кредит по программе "еОселя" под 3% семье нужно примерно 30 тысяч гривен ежемесячного дохода. Если ставка составляет 7%, необходимый доход возрастает примерно до 42 тысяч гривен.

В то же время участие в программе имеют только отдельные категории заемщиков. Кроме уровня дохода, банки также проверяют официальное трудоустройство, кредитную историю и соответствие жилья требованиям программы.

Можно ли сдавать в аренду квартиру, купленную по "еОсели"?