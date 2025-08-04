Древнейшим зданием во Львове является Православная церковь Святого Николая. ее история началась еще в 13 веке.

Что известно о храме, его возведение и историю, 24 Канал рассказывает со ссылкой на ЛГС.

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Когда возвели древнейшее здание Львова?

Церковь Святого Николая считают самым старым зданием Львова. Ее возведение посвятить основанию Львова. У 1292 году князь Лев выдал грамоту, которая предоставляла храму право вечного владения земельным участком. Существует предположение, что церковь служила семейной усыпальницей и надворным храмом для галицко-волынских князей.

Что известно об истории храма?

Здание имеет массивные стены из тесаного белого камня, над которыми возвышаются купола с фонарями. Архитектурный стиль сооружения основан на принципах византийского храмового строительства: оно имеет форму креста с полукруглой апсидой. Планировка напоминает греческий равноконечный крест, что приближает ее к архитектуре православных церквей Юга.



Церковь Николая во Львове / Фото ЛГС

На протяжении веков храм пережил немало бедствий: пожары, наводнения, эпидемии и вражеские нашествия. Часто церковь грабили и поджигали, однако ей удалось сохранить священные реликвии. В частности, когда во Львове находился антиохийский патриарх Иоахим, он благословил храм, передав ему часть мощей святого Николая.

К духовным сокровищам храма также принадлежит икона святого Николая Чудотворца, написанная в византийской традиции на золотом фоне. Другая ценная реликвия – икона святого Теодора Тиронского, сохранившаяся из бывшего храма Святого Теодора, разрушенного австрийскими властями в конце XVIII века. В 1920-х годах фасад церкви украсили фресками, которые создал украинский художник Петр Холодный-Старший.