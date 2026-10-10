Как работает программа "еОселя" для военнослужащих в 2026 году: условия и ставка

Военнослужащие в Украине могут приобрести жилье по программе "еОселя" на льготных условиях – под 3% годовых в течение первых 10 лет кредитования. Рассказываем, кто из военнослужащих имеет право на такую ипотеку, какой требуется первоначальный взнос и как подать заявку.

Кто из военнослужащих может получить "еОселя"

Программа "еОселя" предусматривает льготное ипотечное кредитование для отдельных категорий граждан, в частности военнослужащих. В 2026 году право на ставку 3% годовых имеют военнослужащие Вооруженных Сил Украины, проходящие службу по контракту, а также военные, призванные во время мобилизации. Для них льготная ставка действует в течение первых 10 лет кредитования, а с 11-го года составляет 6%.

В целом участником программы может быть гражданин Украины в возрасте от 18 лет на момент оформления кредита. При этом на дату полного погашения ипотеки ему должно быть не более 70 лет, а банк дополнительно оценивает платежеспособность заемщика.

Важно! Для участия не обязательно вообще не иметь жилья. Программа позволяет претендовать на кредит, если площадь имеющейся недвижимости не превышает установленных нормативов. Для одного человека это до 52,5 квадратных метров квартиры, для семьи из двух или трех человек – до 73,5 квадратных метров, а за каждого следующего члена семьи добавляется еще 21 квадратный метр. При этом детьми для целей программы считаются члены семьи, проживающие с заемщиком, в возрасте до 21 года.

Кредит можно оформить максимум на 20 лет. Минимальный первоначальный взнос составляет 20% от стоимости жилья, а для заемщиков в возрасте до 25 лет включительно – 10%. Окончательное решение о кредитовании принимает банк-участник программы после проверки документов и платежеспособности клиента.

Какое жилье можно приобрести и как оформить ипотеку

В рамках программы "Е-Оселя" военнослужащие могут приобрести квартиру, частный жилой дом или имущественные права на квартиру в строящемся доме. Для военнослужащих действуют особые требования к возрасту жилья: в регионах, где работает программа, можно приобрести недвижимость возрастом до 20 лет, а также строящееся жилье при условии соответствия требованиям программы.

При этом недвижимость должна располагаться на подконтрольной Украине территории. Жилье на временно оккупированных территориях и в районах активных боевых действий не соответствует условиям программы.

Обратите внимание! Для квартиры нормативная площадь составляет 52,5 квадратных метра на одного человека или 73,5 квадратных метра для семьи из двух или трех человек. За каждого следующего члена семьи добавляется 21 квадратный метр, а общая максимальная площадь квартиры по программе составляет 115,5 квадратных метра. Для частного дома лимиты составляют 62,5 квадратных метра на одного человека, 83,5 квадратных метра для семьи из двух или трех человек плюс по 21 квадратному метру за каждого следующего члена семьи, но не более 125,5 квадратных метра.

Заявка на "еОселя" подается онлайн через приложение "Дія". Заемщику необходимо открыть раздел "Сервисы", выбрать "єОселя", заполнить информацию о себе, составе семьи, доходах и желаемом жилье, после чего выбрать банки и подписать заявку в приложении "Дія.Підписом". После этого банки рассматривают заявку, а в случае одобрения заемщик выбирает предложение и проходит проверку документов.

Недавно мы писали, что перед покупкой квартиры недостаточно проверить его состояние, документы на право собственности и цену. Стоит выяснить, нет ли у жилья задолженности по коммунальным услугам, взносам в ОСМД или другим обязательствам, которые могут стать неприятным сюрпризом уже после оформления сделки.