В рамках программы "еОселя" украинцы уже получили почти 30 тысяч льготных кредитов на приобретение жилья. Общая сумма выданных ипотек с момента запуска программы в октябре 2022 года составила 53,87 миллиарда гривен.

Сколько украинцев приобрели жилье по программе "еОселя"

С начала 2026 года украинцы оформили 7 387 льготных ипотек на общую сумму почти 15 миллиардов гривен. Только за прошедшую неделю в рамках программы было выдано еще 125 кредитов на 287,1 миллиона гривен, сообщает Министерство экономики.

Из этих кредитов 69 были предоставлены под 3% годовых. Больше всего кредитов получили ветераны и военнослужащие, но программой также воспользовались медики, педагоги и ученые. Кредиты распределились следующим образом:

ветераны – 34 кредита;

военнослужащие и представители сектора безопасности – 23;

медики – 5;

педагоги – 4;

ученые – 3.

Еще 56 ипотечных кредитов выдано под 7% годовых. Из них 38 кредитов получили украинцы, не имеющие собственного жилья, а 18 – внутренне перемещенные лица.

Где чаще всего покупают квартиры по льготной ипотеке

Больше всего кредитов за прошедшую неделю оформили в Киевской области – 41. На втором месте оказалась Львовская область, где выдали 22 ипотеки. Еще 18 кредитов получили покупатели жилья в Киеве.

Большинство кредитов, выданных за неделю, пришлось на первичный рынок. Украинцы оформили 81 ипотеку на жилье первой продажи, причем 49 из них – на квартиры в строящихся домах.

В то же время на вторичном рынке за этот период было выдано 44 кредита. Таким образом, из 125 новых ипотечных кредитов почти две трети пришлось на первичное жилье, а остальные – на квартиры, которые уже имели владельцев.

Напомним, Получить ипотеку по программе "еОселя" можно даже без официального трудоустройства. Однако заемщик должен подтвердить свои доходы и платежеспособность, ведь банк оценивает возможность своевременного погашения кредита.