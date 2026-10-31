В "еОсели" повысили предельную стоимость жилья: сколько теперь может стоить квадратный метр

В Украине обновили предельную стоимость квадратного метра жилья в рамках программы "еОселя". Самый высокий лимит установлен в Киеве, однако даже его можно превысить на 10 %, если покупатель готов доплатить из собственных средств.

Какова теперь предельная стоимость квадратного метра жилья по программе "еОселя"

Министерство развития общин и территорий Украины утвердило новые показатели косвенной стоимости строительства жилья в различных регионах, рассчитанные на 1 октября 2026 года. Именно на их основе определяется предельная стоимость квадратного метра по программе "еОселя", пишет "Укрфинжитло".

Самый высокий лимит установлен в Киеве, где квадратный метр может стоить для программы "єОселя" 65 200 гривен. В других регионах предельная стоимость ниже, а самый низкий показатель предусмотрен для Кировоградской области.

В настоящее время предельная стоимость квадратного метра в:

Харьковской области – 58 636 гривен;

Донецкой области – 58 598 гривен;

Черниговской области – 55 856 гривен;

Киевской области – 55 718 гривен;

Николаевской области – 55 704 гривны;

Львовской области – 55 484 гривны;

Черкасской области – 54 948 гривен;

Ровенской области – 54 794 гривны;

Днепропетровской области – 54 086 гривен;

Запорожской области – 54 032 гривны;

Винницкой области – 53 794 гривны;

Хмельницкой области – 53 690 гривен;

Волынской области – 53 626 гривен;

Луганской области – 53 516 гривен;

Одесской области – 53 446 гривен;

Сумской области – 52 336 гривен;

Тернопольской области – 52 292 гривны;

Черновицкой области – 51 640 гривен;

Херсонской области – 50 758 гривен;

Ивано-Франковской области – 50 166 гривен;

Полтавская область – 49 604 гривны;

Житомирской области – 49 040 гривен;

Закарпатской области – 48 428 гривен;

Кировоградской области – 47 414 гривен.

Можно ли приобрести квартиру дороже установленного лимита

Условия программы "еОселя" позволяют приобрести квартиру, если ее фактическая стоимость квадратного метра превышает установленный для региона лимит не более чем на 10%. Такое же ограничение действует и в отношении общей стоимости жилья.

Важно! Разницу между предельной и фактической ценой покупатель должен покрыть собственными средствами, которые учитываются в составе первого взноса.

Например, в Киеве базовый лимит составляет 65 200 гривен за квадратный метр, но с учетом допустимого превышения цена может достигать 71 720 гривен. В таком случае покупателю придется самостоятельно доплатить 6 520 гривен за каждый квадратный метр. При этом нужно учитывать не только цену за квадратный метр, но и общую стоимость квартиры, которая также должна соответствовать условиям программы.

Напомним, большинство украинцев знают о программе "еОселя", однако воспользовались ею лишь 4% опрошенных. Чаще всего от покупки жилья в ипотеку людей удерживают высокие цены на квартиры, недостаток сбережений и риски, связанные с войной.