Новый шанс на собственную квартиру: гарантирует ли "еОселя" дешевую ипотеку

На фоне многолетнего отсутствия доступной ипотеки в Украине именно "еОселя" стала программой, которая позволила за много лет обеспечить граждан жильем со льготными ставками. Уже немало семей воспользовались этой возможностью.

Стоит ли участвовать в программе "еОселя"?

Как рассказал для 24 Канала Евгений Фаворов, в Украине отсутствует рыночная ипотека, ведь с начала независимости она так и не смогла сформироваться на фоне слишком высоких ставок кредитования.

Известно, что ставки составляли в среднем 15% – 20% с 2000 года до 2021 год. Это в разы превышает среднеевропейский уровень, который составляет 5%.

Евгений Фаворов председатель Украинской ассоциации девелоперов "еОселя", источником финансирования которой опосредованно является государство, пока является единственным драйвером увеличения ипотечного портфеля.

С момента запуска "еОсели" в октябре 2022 года по программе выдали более 21,4 тысячи кредитов. В то же время государственная ипотека предлагает льготные кредиты со ставкой 3 – 6% годовых и массовые – под 7 – 10%.

Половина из этих кредитов пришлись на военных и силовиков, часть получили медики, учителя, ветераны и ВПО, а почти четверть – нельготные категории населения.

Поэтому общая сумма выданных кредитов, по состоянию на 19 ноября, составила 36,4 миллиарда гривен.

Заметьте! Военные, работники силовых структур, медики, педагоги и ученые ипотеку с низкой ставкой могут взять. Для них в первые 10 лет ставка по кредиту будет 3%, а с 11-го – 6% годовых.

Зато риэлтор Юрий Пита объяснил для 24 Канала, что многие обращаются к программе "еОселя", если объект подходит по параметрам.

Юрий Пита Риэлтор, исполнительный директор Ассоциации специалистов по недвижимости Украины Около 30% запросов идет по относительно новых домах, потому что там есть определенные условия по возрасту, то они именно по "еОсели".

Стоит добавить, что для жителей прифронтовых областей и внутренне перемещенных лиц действия программа компенсаций:

Сейчас государство берет на себя 70% первого ипотечного взноса, но не более 30% стоимости жилья, а также покрывает 70% ежемесячных платежей в течение первого года кредитования.

В то же время общий размер годовой компенсации не может превышать 150 тысяч гривен, а обязательным условием является цена жилья, не превышающая 2 миллионов гривен.

Какие условия участия для программы?