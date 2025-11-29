Новий шанс на власну квартиру: чи гарантує "єОселя" дешеву іпотеку

На тлі багаторічної відсутності доступної іпотеки в Україні саме "єОселя" стала програмою, яка дозволила за багато років забезпечити громадян житлом із пільговими ставками. Уже чимало сімей скористалися цією можливістю.

Чи варто брати участь в програмі "єОселя"?

Як розповів для 24 Каналу Євген Фаворов, в Україні відсутня ринкова іпотека, адже з початку незалежності вона так і не змогла сформуватися на тлі надто високих ставок кредитування.

Дивіться також Як не платити 1% при купівлі житла: хто зможе уникнути податку

Відомо, що ставки становили в середньому 15% – 20% з 2000 року до 2021 рік. Це в рази перевищує середньоєвропейський рівень, який становить 5%.

Євген Фаворов голова Української асоціації девелоперів "єОселя", джерелом фінансування якої опосередковано є держава, наразі є єдиним драйвером збільшення іпотечного портфеля.

Від моменту запуску "єОселі" у жовтні 2022 року за програмою видали понад 21,4 тисячі кредитів. Водночас державна іпотека пропонує пільгові кредити зі ставкою 3 – 6% річних та масові – під 7 – 10%.

Половина з цих кредитів припали на військових та силовиків, частину отримали медики, вчителі, ветерани та ВПО, а майже чверть – непільгові категорії населення.

Відтак загальна сума виданих кредитів, станом на 19 листопада, становила 36,4 мільярда гривень.

Зауважте! Військові, працівники силових структур, медики, педагоги та науковці іпотеку з найнижчою ставкою можуть взяти. Для них у перші 10 років ставка за кредитом буде 3%, а з 11-го – 6% річних.

Натомість рієлтор Юрій Піта пояснив для 24 Каналу, що чимало звертаються до програми "єОселя", якщо об'єкт підходить по параметрах.

Юрій Піта Рієлтор, виконавчий директор Асоціації фахівців з нерухомості України Близько 30% запитів йде по відносно нових будинках, бо там є певні умови по віку, то вони саме по "єОселі".

Варто додати, що для жителів прифронтових областей та внутрішньо переміщених осіб дії програма компенсацій:

Наразі держава бере на себе 70% першого іпотечного внеску, але не більше ніж 30% вартості житла, а також покриває 70% щомісячних платежів упродовж першого року кредитування.

Водночас загальний розмір річної компенсації не може перевищувати 150 тисяч гривень, а обов'язковою умовою є ціна житла, що не перевищує 2 мільйонів гривень.

Які умови участі для програми?