Цифровая платформа для "еОсели": можно ли будет быстрее оформить ипотеку
- К 2026 году планируют запустить цифровую платформу для аккредитации новостроек, что сократит сроки согласования жилья с четырех до одного месяца.
- Застройщики будут подавать документы через единую онлайн-платформу, что упростит процесс аккредитации для банков и расширит выбор квартир для покупателей.
Государственную программу "еОселя" планируют обновить уже во втором квартале 2026 года. Правительство готовит запуск цифровой платформы для аккредитации новостроек, что должно сократить сроки согласования жилья и повлиять на доступность ипотеки для украинцев.
Как будет работать новая система аккредитации?
Застройщики смогут подавать документы через единую онлайн-платформу вместо отдельных пакетов для каждого банка. Информация об объекте на платформе станет доступной всем банкам-партнерам программы, пишет Forbes Ukraine.
Смотрите также Чем немецкие квартиры отличаются от украинских: что сразу заметно
Сейчас согласование новостройки может длиться до четырех месяцев. После запуска сервиса срок рассмотрения планируют сократить примерно до одного месяца.
Банки получат доступ к заявкам в реальном времени. Это должно уменьшить количество дублирований и дополнительных запросов к застройщику во время проверки.
Оператор программы "Укрфинжитло" Евгений Мецгер заявляет, что "еОселя" постепенно переходит от инструмента оперативной поддержки к элементу долгосрочной государственной жилищной политики. Это предполагает цифровизацию процессов и стабильную работу механизма ипотечного кредитования.
Почему процедура до сих пор остается сложной?
Представители рынка отмечают, что сейчас отсутствуют унифицированные правила аккредитации. Каждый банк применяет собственные критерии оценки и сроки рассмотрения документов.
Поэтому девелоперы вынуждены проходить несколько процедур параллельно. Новая платформа упрощает подачу данных, но не отменяет проверок.
Финансовые учреждения и в дальнейшем будут оценивать риски, полноту пакета документов и соответствие объекта требованиям программы. Замечания или неточности могут влиять на сроки принятия решения.
Станет ли ипотека быстрее для покупателей?
Сокращение сроков аккредитации означает более быстрое включение жилых комплексов в перечень доступных в "еОсели". Это расширит выбор квартир для тех, кто планирует покупать жилье в ипотеку.
В перспективе аккредитованные объекты автоматически будут отображаться в общем реестре с фильтрами и возможностью расчета ориентировочных платежей. Покупатели смогут предварительно оценить финансовую нагрузку еще до подачи заявки в банк.
Кому могут отказать в "еОсели"?
Отказ могут получить украинцы, которые в течение последних 36 месяцев продавали недвижимость. Если совокупная площадь проданного и имеющегося жилья превышает установленные нормативы, банк не согласует участие в программе.
Ограничения касаются и тех, кто уже владеет жильем сверх нормы: 52,5 квадратного метра на одного или два человека плюс 21 квадратный метр на каждого следующего члена семьи.
Также основанием для отказа является превышение допустимой площади квартиры, которую планируют приобрести, более чем на 10% или выход за предельную стоимость квадратного метра и общую цену жилья.