Укрзалізниця будет покрывать часть расходов по еОселе: что именно компенсируют

Укрзалізниця впервые запускает собственную модель поддержки ипотеки для работников, которые были вынуждены переехать из-за войны. Часть расходов по кредиту будет покрывать сама компания, что должно уменьшить финансовую нагрузку уже на старте.

Как работает новая ипотека для железнодорожников?

Как сообщает Ощадбанк, Укрзалізниця реализует программу в рамках государственной инициативы "еОселя".

Она ориентирована на работников компании, которые получили статус ВПО и нуждаются в собственном жилье.

Участники могут приобрести недвижимость стоимостью до 2 миллионов гривен. При этом стандартные условия государственной ипотеки дополняют корпоративной поддержкой от работодателя.

Фактически компания берет на себя часть расходов, которые обычно ложатся на заемщика, чтобы сделать кредит доступным для работников.

Какую часть расходов компенсирует компания?

Укрзалізниця предусмотрела несколько механизмов финансовой поддержки для участников программы:

компенсирует 20% первого взноса после приобретения жилья;

после приобретения жилья; покрывает 30% ежемесячного платежа в течение первых трех лет;

в течение первых трех лет; готовит отдельный инструмент для помощи с авансом, который позволит частично профинансировать взнос еще до подписания кредитного соглашения.

Такие условия должны уменьшить начальную нагрузку на работников и упростить доступ к жилью для тех, кто потерял его из-за войны или вынужден был сменить место жительства.

В каких регионах чаще всего оформляют "еОселю"?

Распределение ипотечных сделок по программе "еОселя" постепенно выравнивается между различными областями, сообщает Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства.

Если раньше основная доля приходилась на западные области, то сейчас активность растет и в других регионах. Сейчас активно покупают жилье в Одесской, Хмельницкой, Ивано-Франковской и Волынской областях.

Программа уже охватывает около 500 населенных пунктов по всей стране. Это позволяет широкому кругу украинцев подавать заявки и покупать жилье не только в крупных городах, но и в меньших общинах.