При покупке квартиры в Украине покупатель может столкнуться с проверкой происхождения средств, даже если деньги накапливались годами. Законодательство предусматривает финансовый мониторинг операций с недвижимостью.

Обязательно ли подтверждать происхождение средств при покупке квартиры

В Украине проверка происхождения средств при приобретении недвижимости является частью финансового мониторинга. Нотариусы выполняют функции субъектов первичного финансового мониторинга, поэтому при удостоверении договоров купли-продажи они должны проверять законность происхождения денег покупателя. Согласно разъяснению Министерства юстиции, такая проверка предусмотрена, в частности, для сделок с недвижимостью на сумму от 400 тысяч гривен.

Соответственно, если человек планирует приобрести квартиру за такую сумму или дороже, нотариус может запросить документы, подтверждающие, откуда покупатель получил деньги.

Обратите внимание! В то же время это не означает, что с 1 января 2026 года не введены новые правила или что государство будет проверять абсолютно все сбережения украинцев. Как поясняли в Минюсте, соответствующие требования действуют уже более десяти лет. Министерство финансов также подчеркивает, что финансовый мониторинг основан на риск-ориентированном подходе, а не на тотальном контроле всех операций с недвижимостью.

Важно, что сумма в 400 тысяч гривен не является универсальным порогом, ниже которого проверка вообще невозможна. Финансовые учреждения и другие субъекты финансового мониторинга могут проводить дополнительную проверку и при других обстоятельствах, в частности если сделка выглядит подозрительной или не соответствует финансовому положению клиента.

Какие документы могут подтвердить происхождение денег на покупку квартиры

Перечень документов зависит от того, откуда именно покупатель получил деньги. В частности, подтверждением могут служить:

заработная плата и другие официальные доходы – справка о доходах, сведения из налоговой декларации, выписки с банковских счетов;

предпринимательская деятельность – налоговая и финансовая отчетность ФЛП или юридического лица;

продажа другой недвижимости или имущества – договор купли-продажи и документы о получении средств;

наследство – свидетельство о праве на наследство и документы, подтверждающие получение имущества или денег;

подарок от родственников или других лиц – договор дарения и подтверждение перевода средств, если он осуществлялся через банк;

кредит или ссуда – кредитный договор, договор ссуды и документы о получении денег;

сбережения – банковские выписки, документы о предыдущем снятии или накоплении средств и другие подтверждения их происхождения.

Если человек годами откладывал часть зарплаты или других официальных доходов, ему стоит заранее подготовить документы, которые помогут объяснить формирование сбережений. Одного устного заявления о том, что деньги были накоплены в течение длительного времени, может быть недостаточно.

Важно! Помимо нотариуса, собственную проверку может проводить и банк, через который осуществляется расчет за квартиру. Финансовое учреждение вправе запросить дополнительные сведения о происхождении денег, если этого требует оценка рисков операции.

Если покупатель не может предоставить необходимые документы или объяснить происхождение средств, проведение финансовой операции может быть задержано, а в отдельных случаях нотариус или банк могут отказать в ее проведении в соответствии с требованиями законодательства. Поэтому перед заключением договора купли-продажи квартиры стоит заранее уточнить у нотариуса, какие именно документы понадобятся для конкретной сделки. Это поможет избежать задержек при оформлении недвижимости и проведении расчетов.

Недавно мы рассказывали, что задолженность за коммунальные услуги не всегда становятся препятствием для продажи квартиры. Однако в отдельных случаях владелец не сможет оформить сделку, даже если уже нашел покупателя.