Жилье за меньшие деньги: где 1-комнатная квартира дешевле – в Киеве или Львове

Несмотря на то, что средняя цена на 1-комнатную квартиру на вторичном рынке во Львове несущественно, но выше чем в Киеве, в разрезе районов столица по стоимости лидирует. Зато на первичном рынке средние цены за квадратный метр в обоих городах на одном и том же уровне, а потому конечная стоимость будет зависеть от застройщика и расположения.

Во сколько обойдется покупка квартиры в Киеве и Львове?

Киев

Средняя цена 1-комнатной квартиры на вторичке, по состоянию на начало января 2026 года, колеблется в зависимости от района столицы, свидетельствуют данные ЛУН, сообщает 24 Канал.

Самой дорогой будет недвижимость в Печерском районе – 130 тысяч долларов. Зато в Шевченковском – 83 тысячи долларов.

А меньше всего придется отдать в Деснянском районе Киева – почти 44 тысячи долларов.

В целом средняя стоимость 1-комнатной квартиры на вторичном рынке, по состоянию на начало года, в Киеве составляет 68 тысяч долларов.

Если анализировать первичный рынок, то средние цены за квадрат колеблются от 970 долларов (экономсегмент) до 3 180 долларов (премиум).

Учитывая то, что 1-комнатные квартиры обычно имеют площадь от 35 квадратных метров до 45 квадратных метров, то общая стоимость может составлять от почти 34 тысяч долларов до 143 тысяч долларов.

Львов

Средняя стоимость 1-комнатной квартиры в соответствии с районами Львова достигает от более 64 тысяч долларов до более 70 тысяч долларов. Самым дорогим районом будет Лычаковский, а самым дешевым – Железнодорожный район.

Интересно, что общая средняя стоимость квартиры во Львове даже дороже, чем в столице. Речь идет о сумме 69 тысяч долларов 1-комнатную квартиру.

Кроме того, цены на первичном рынке Львова почти идентичны ценам в столице. В целом средняя стоимость квадратного метра составляет 1 300 долларов.

Подешевела ли в столице аренда?

По данным портала M2bomber, за последний месяц средняя цена аренды в Киеве выросла на чуть более, как 1% – с 22,2 тысячи гривен до 22,5 тысячи гривен.

Если же проанализировать цену за последний год, то она изменилась в сторону спада – с 23,1 тысячи гривен до 22,5 тысячи гривен.

По состоянию на начало января, самая дорогая средняя цена аренды квартиры в Днепровском районе – 32 тысячи гривен. А второе место в рейтинге принадлежит Подольскому району – 29 тысяч гривен.

Меньше всего заплатить за аренду можно в Оболонском районе – 17 тысяч гривен, а в Святошинском и Дарницком – по 17,5 тысячи гривен.

Насколько надо больше платить за аренду во Львове, чем в Киеве?