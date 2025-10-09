Многие члены семьи Кардашьян живут в пределах города Гиден-Хилс, что в штате Калифорния в округе Лос-Анджелес. Этот город считают одним из самых дорогих в США по среднему доходу домохозяйства и известным своими роскошными поместьями.

Какие известные личности живут рядом с Кардашьянами?

Есть предположение, что стоимость дома Ким Кардашьян и Канье Уэст, которое они купили еще раньше как супруги в Гиден-Хилс, могла составляла почти 20 миллионов долларов, а на его ремонт вероятно потратили еще 20 миллионов долларов, передает 24 Канал со ссылкой на Cosmopolitan.

Зато по словам Крис Дженер в далеком 2018 году, недвижимость стоила более – 60 миллионов долларов. Впрочем после развода с Канье Уэстом Ким Кардашьян приобрела дом и все его имущество у известного рэпера за 23 миллиона долларов.

В общем среди известных соседей Кардашьян, у которых немало домов в Гиден-Хилс, была певица Майли Сайрус, которая приобрела дом в 2020 году за почти 5 миллионов долларов.

Недвижимость имела 553 квадратных метра, где есть 4 ванные комнаты, 2 спальни, гостиная с камином и тому подобное. Однако уже в 2021 году дом был продан – за более 7 миллионов долларов, сообщает Realtor.

Еще одной известной соседкой семейства является Мадонна. Ее имение в Гиден-Хилс сначала принадлежало певцу The Weeknd, который приобрел его за 18,2 миллиона долларов в 2017 году.

Мадонна же выкупила недвижимость уже за 19,3 миллиона долларов в 2020 году, пишет CNW. В 2022 году певица выставила дом на продажу, однако пока неизвестно, удалось ли найти покупателя.

Также в Гиден-Хилс жил Скотт Дисик, бывший муж Кортни Кардашьян, с которой имеет 3-х детей.

Еще раньше он приобрел двухэтажный дом в городе, за который заплатил почти 6 миллионов долларов. Пока неизвестно, до сих пор проживает в нем бывший муж Кортни.

Продажа звездного дома, где снималось шоу "Семейство Кардашьян"

В начале 2025 года стало известно, что Крис Дженнер выставила на продажу поместье в Гиден-Хилс за 13,5 миллиона долларов, передает Realtor.

Ранее этот особняк служил главным местом съемок "Keeping Up With the Kardashians". Он имел площадь около 817 квадратных метров и занимал площадь в 1,5 акров. Здесь было 6 спален с собственными ванными и 2 ванны для общего пользования.

После того, как дом был выставлен на продажу, она переехала в другую свою собственность в Гиден-Хилс, рядом с дочерью Хлои Кардашьян.

Напоминаем, Крис и Кейтлин Дженнер приобрели этот дом в далеком 2010 году за 4 миллиона долларов.

