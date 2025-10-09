Чимало членів родини Кардаш'ян живуть в межах міста Гіден-Гілс, що в штаті Каліфорнія в окрузі Лос-Анджелес. Це місто вважають одним із найдорожчим в США по середньому доходу домогосподарства та відомим своїми розкішними маєтками.

Які відомі особи живуть поруч із Кардаш'янами?

Є припущення, що вартість дому Кім Кардаш'ян та Каньє Вест, яке вони купили ще раніше як подружжя в Гіден-Гілс, могла становила майже 20 мільйонів доларів, а на його ремонт ймовірно витратили ще 20 мільйонів доларів, передає 24 Канал з посиланням на Cosmopolitan.

Натомість зі слів Кріс Дженер у далекому 2018 році, нерухомість коштувала більше – 60 мільйонів доларів. Втім після розлучення з Каньє Вестом Кім Кардаш'ян придбала будинок і все його майно у відомого репера за 23 мільйони доларів.

Загалом серед відомих сусідів Кардаш'янів, у яких чимало будинків у Гіден-Гілс, була співачка Майлі Сайрус, яка придбала будинок у 2020 році за майже 5 мільйонів доларів.

Нерухомість мала 553 квадратних метра, де є 4 ванні кімнати, 2 спальні, вітальня з каміном тощо. Однак вже у 2021 році будинок був проданий – за понад 7 мільйонів доларів, повідомляє Realtor.

Ще однією відомою сусідкою сімейства є Мадонна. Її маєток в Гіден-Гілс спочатку належав співаку The Weeknd, який придбав його за 18,2 мільйони доларів у 2017 році.

Мадонна ж викупила нерухомість вже за 19,3 мільйона доларів у 2020 році, пише CNW. У 2022 році співачка виставила будинок на продаж, однак наразі невідомо, чи вдалося знайти покупця.

Також у Гіден-Гілс жив Скотт Дісік, колишній чоловік Кортні Кардаш'ян, з якою має 3-х дітей.

Ще раніше він придбав двоповерховий будинок у місті, за який заплатив майже 6 мільйонів доларів. Наразі невідомо, чи досі проживає у ньому колишній чоловік Кортні.

Продаж зіркового дому, де знімалося шоу "Сімейство Кардаш'ян"

На початку 2025 року стало відомо, що Кріс Дженнер виставила на продаж маєток в Гіден-Гілс за 13,5 мільйона доларів, передає Realtor.

Раніше цей маєток слугував головним місцем зйомок "Keeping Up With the Kardashians". Він мав площу близько 817 метрів квадратних й займав площу в 1,5 акра. Тут було 6 спалень із власними ваннами та 2 ванни для спільного користування.

Після того, як будинок був виставлений на продаж, вона переїхала до іншої своєї власності в Гіден-Гілс, поруч із донькою Хлої Кардаш'ян.

Нагадуємо, Кріс та Кейтлін Дженнер придбали цей будинок у далекому 2010 році за 4 мільйони доларів.

