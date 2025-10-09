Маєтки за мільйони доларів: хто живе поруч Кардаш'янами в Гіден-Гілс
- Більшість родини Кардаш'ян живуть поруч одне з одним, зокрема в Гіденс-Гілс – відомому містечку в окрузі Лос-Анджелес.
- Чимало американських знаменитостей купили нерухомість поруч із Кардаш'янами, серед них була Майлі Сайрус, а також Мадонна.
Чимало членів родини Кардаш'ян живуть в межах міста Гіден-Гілс, що в штаті Каліфорнія в окрузі Лос-Анджелес. Це місто вважають одним із найдорожчим в США по середньому доходу домогосподарства та відомим своїми розкішними маєтками.
Які відомі особи живуть поруч із Кардаш'янами?
Є припущення, що вартість дому Кім Кардаш'ян та Каньє Вест, яке вони купили ще раніше як подружжя в Гіден-Гілс, могла становила майже 20 мільйонів доларів, а на його ремонт ймовірно витратили ще 20 мільйонів доларів, передає 24 Канал з посиланням на Cosmopolitan.
Натомість зі слів Кріс Дженер у далекому 2018 році, нерухомість коштувала більше – 60 мільйонів доларів. Втім після розлучення з Каньє Вестом Кім Кардаш'ян придбала будинок і все його майно у відомого репера за 23 мільйони доларів.
- Загалом серед відомих сусідів Кардаш'янів, у яких чимало будинків у Гіден-Гілс, була співачка Майлі Сайрус, яка придбала будинок у 2020 році за майже 5 мільйонів доларів.
Нерухомість мала 553 квадратних метра, де є 4 ванні кімнати, 2 спальні, вітальня з каміном тощо. Однак вже у 2021 році будинок був проданий – за понад 7 мільйонів доларів, повідомляє Realtor.
- Ще однією відомою сусідкою сімейства є Мадонна. Її маєток в Гіден-Гілс спочатку належав співаку The Weeknd, який придбав його за 18,2 мільйони доларів у 2017 році.
Мадонна ж викупила нерухомість вже за 19,3 мільйона доларів у 2020 році, пише CNW. У 2022 році співачка виставила будинок на продаж, однак наразі невідомо, чи вдалося знайти покупця.
- Також у Гіден-Гілс жив Скотт Дісік, колишній чоловік Кортні Кардаш'ян, з якою має 3-х дітей.
Ще раніше він придбав двоповерховий будинок у місті, за який заплатив майже 6 мільйонів доларів. Наразі невідомо, чи досі проживає у ньому колишній чоловік Кортні.
Продаж зіркового дому, де знімалося шоу "Сімейство Кардаш'ян"
На початку 2025 року стало відомо, що Кріс Дженнер виставила на продаж маєток в Гіден-Гілс за 13,5 мільйона доларів, передає Realtor.
- Раніше цей маєток слугував головним місцем зйомок "Keeping Up With the Kardashians". Він мав площу близько 817 метрів квадратних й займав площу в 1,5 акра. Тут було 6 спалень із власними ваннами та 2 ванни для спільного користування.
- Після того, як будинок був виставлений на продаж, вона переїхала до іншої своєї власності в Гіден-Гілс, поруч із донькою Хлої Кардаш'ян.
Нагадуємо, Кріс та Кейтлін Дженнер придбали цей будинок у далекому 2010 році за 4 мільйони доларів.
Які відомі будинки виставлені на продаж?
Нещодавно був виставлений на продаж маєток співачки Джуді Гарленд, який розташований на півострові Кейп-Коді у США. Його ціна встановлена на рівні майже 7 мільйонів доларів.
Будинок має 7 кімнат та знаходиться за декілька кроків від пляжу. З цікавого те, що його продають через 64 роки після того, як він служив літнім притулком для Джуді Гарленд, яка була зіркою фільму "Чарівник країни Оз".
Крім того, будинок розташований прямо через дорогу від культового комплексу в Гайанніс-Порт, де Кеннеді планував свою президентську кампанію влітку 1960 року. Сюди ж потім втекла його дружина після того, як Кеннеді вбили у 1963 році.