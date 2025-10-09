Какие известные личности живут рядом с Кардашьянами?
Есть предположение, что стоимость дома Ким Кардашьян и Канье Уэст, которое они купили еще раньше как супруги в Гиден-Хилс, могла составляла почти 20 миллионов долларов, а на его ремонт вероятно потратили еще 20 миллионов долларов, передает 24 Канал со ссылкой на Cosmopolitan.
Зато по словам Крис Дженер в далеком 2018 году, недвижимость стоила более – 60 миллионов долларов. Впрочем после развода с Канье Уэстом Ким Кардашьян приобрела дом и все его имущество у известного рэпера за 23 миллиона долларов.
- В общем среди известных соседей Кардашьян, у которых немало домов в Гиден-Хилс, была певица Майли Сайрус, которая приобрела дом в 2020 году за почти 5 миллионов долларов.
Недвижимость имела 553 квадратных метра, где есть 4 ванные комнаты, 2 спальни, гостиная с камином и тому подобное. Однако уже в 2021 году дом был продан – за более 7 миллионов долларов, сообщает Realtor.
- Еще одной известной соседкой семейства является Мадонна. Ее имение в Гиден-Хилс сначала принадлежало певцу The Weeknd, который приобрел его за 18,2 миллиона долларов в 2017 году.
Мадонна же выкупила недвижимость уже за 19,3 миллиона долларов в 2020 году, пишет CNW. В 2022 году певица выставила дом на продажу, однако пока неизвестно, удалось ли найти покупателя.
- Также в Гиден-Хилс жил Скотт Дисик, бывший муж Кортни Кардашьян, с которой имеет 3-х детей.
Еще раньше он приобрел двухэтажный дом в городе, за который заплатил почти 6 миллионов долларов. Пока неизвестно, до сих пор проживает в нем бывший муж Кортни.
Продажа звездного дома, где снималось шоу "Семейство Кардашьян"
В начале 2025 года стало известно, что Крис Дженнер выставила на продажу поместье в Гиден-Хилс за 13,5 миллиона долларов, передает Realtor.
- Ранее этот особняк служил главным местом съемок "Keeping Up With the Kardashians". Он имел площадь около 817 квадратных метров и занимал площадь в 1,5 акров. Здесь было 6 спален с собственными ванными и 2 ванны для общего пользования.
- После того, как дом был выставлен на продажу, она переехала в другую свою собственность в Гиден-Хилс, рядом с дочерью Хлои Кардашьян.
Напоминаем, Крис и Кейтлин Дженнер приобрели этот дом в далеком 2010 году за 4 миллиона долларов.
Какие известные дома выставлены на продажу?
Недавно был выставлен на продажу особняк певицы Джуди Гарленд, который расположен на полуострове Кейп-Коди в США. Его цена установлена на уровне почти 7 миллионов долларов.
Дом имеет 7 комнат и находится в нескольких шагах от пляжа. Из интересного то, что его продают через 64 года после того, как он служил летним приютом для Джуди Гарленд, которая была звездой фильма "Волшебник страны Оз".
Кроме того, дом расположен прямо через дорогу от культового комплекса в Гайаннис-Порт, где Кеннеди планировал свою президентскую кампанию летом 1960 года. Сюда же потом сбежала его жена после того, как Кеннеди убили в 1963 году.