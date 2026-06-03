Арендовать или покупать: где платеж по "еОселе" уже ниже аренды

В части украинских городов ежемесячный платеж по программе "еОселя" уже ниже стоимости аренды жилья. В то же время в большинстве регионов аренда все еще обходится дешевле выплат по ипотеке.

В каких городах покупать жилье по "еОсели" уже выгоднее, чем арендовать?

По данным исследования OLX Недвижимость в отдельных регионах ежемесячный платеж по программе уже ниже стоимости аренды жилья.

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Во Львовской области ориентировочный платеж по "еОселя" составляет 17 100 гривен в месяц. В то же время медианная стоимость аренды жилья во Львове достигает 19 395 гривен.

В Ивано-Франковской области выплата по программе оценивается в 14 700 гривен, тогда как аренда составляет 17 203 гривны в месяц. Похожая ситуация наблюдается в Волынской области. Там ориентировочный платеж по программе составляет 14 000 гривен, а медианная арендная ставка в Луцке – 15 000 гривен.

На Закарпатье ежемесячный платеж по программе составляет 15 700 гривен. Для сравнения, медианная стоимость аренды жилья в Ужгороде достигает 21 944 гривен в месяц. Именно Ужгород имеет самую высокую медианную стоимость аренды среди городов, вошедших в исследование.

Где аренда все еще обходится дешевле ипотечного платежа?

В большинстве регионов Украины аренда жилья остается дешевле выплат по программе. В относительно безопасных регионах разница между арендой и ипотекой составляет в среднем 10 – 20% в пользу аренды.

В Киеве медианная арендная ставка составляет 16 000 гривен в месяц, тогда как ориентировочный платеж по программе оценивается в 18 300 гривен.

В Виннице аренда стоит 13 500 гривен, а выплата по "еОселе" составляет 15 100 гривен. В Днепре эти показатели составляют соответственно 11 000 и 13 400 гривен в месяц. Подобная ситуация также наблюдается в Тернополе, Ровно, Хмельницком, Полтаве, Житомире и Черкассах.

Самый высокий ориентировочный ежемесячный платеж по программе "еОселя" среди проанализированных регионов зафиксирован в Черновицкой области – 19 650 грн. В то же время медианная стоимость аренды однокомнатной квартиры в Черновцах составляет 13 182 грн.

Также разница между арендой и выплатами по программе зафиксирована в прифронтовых городах, где аренда значительно дешевле из-за низкого спроса и рисков безопасности.

В Харькове аренда составляет около 6 500 гривен в месяц против 10 600 гривен по программе "еОселя". В Сумах медианная арендная ставка составляет 6 800 гривен, тогда как платеж по программе – 11 500 гривен.

В Николаеве аренда стоит 6 200 гривен против 11 100 гривен по программе. В Чернигове показатели составляют 7 500 и 13 000 гривен соответственно. В Запорожье аренда составляет 7 000 гривен в месяц против 9 830 гривен за "еОселей", а в Кропивницком – 8 000 и 12 300 гривен соответственно.

Кто может принять участие в программе "еОселя"?

В программе "еОселя" могут принять участие украинцы в возрасте от 18 лет, которые не имеют собственного жилья. Для части участников действует льготная ставка 3% годовых на первые 10 лет и 6% – с 11 года кредитования. Такие условия доступны для военнослужащих по контракту, медиков, педагогов и ученых.

Также в конце 2025 года Кабинет Министров обновил правила участия в программе "еОселя". В частности, льготной ипотекой под 3% могут воспользоваться мобилизованные граждане. Для ветеранов, участников боевых действий, ВПО и других граждан Украины ставка составляет 7% годовых.