"Затерянный во времени": почему городок, где еще недавно бурлила жизнь, пустует уже 12 лет
- У Німеччині є військове поселення, яке пустує з 2013 року.
- Раніше тут вирувало життя, а тепер порожні будинки та занедбані ділянки здаються містичним пейзажем.
Более десяти лет поселение JHQ Rheindahlen в Германии называют призраком. Оно постепенно исчезает под влиянием дикой природы.
Це не просто містечко, а колишній військовий гарнізон, розташований на території площею 376 гектаров. Колись там мешкало 12 тисяч людей, серед яких британські військовослужбовці та їхні сім'ї, розповідає 24 Канал , посилаючись на відео дослідника покинутих місць Коліна Гадсона.
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Як виглядає місто-примара в Німеччині
Від галасливого життя тут залишилися хіба що порожні будинки. Хоча багато будинків досі залишаються в хорошому стані, що надає містичності цьому місцю.
Тут живуть лише дикі олені та білки, а дерева ростуть прямо перед закритими гаражами, що і вказує на більш ніж десятиліття запустіння.
Британський уряд збудував тут повноцінний житловий комплекс із великими будинками, де розміщені багатокімнатні квартири. Тут функціонувала власна інфраструктура, зокрема школи, супермаркет, автозаправна станція, казарми та спортивні споруди.
З якого часу воно вважається занедбаним
З моменту виведення військ у грудні 2013 року місто залишилося порожнім. Хоча спроби дати йому друге життя були спочатку притулок для біженців, потім туристичний парк. Обидва проекти так і не реалізували.
Дослідник покинутих місць Колін Гадсон, який є провідним ютюб-каналом The Beaded Explorer , побував там.
Це як потрапити до "Ходячих мерців". Відчуття, що люди просто зникли, а природа почала робити своє,
– сказав дослідник.
Відомо, що частину території незабаром буде використати поліція Північного Рейну-Вестфалії для тренувань. А майбутнє решти комплексу залишається незрозумілим.