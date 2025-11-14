Гренландия вводит более жесткие правила для покупателей недвижимости: при чем здесь заявления Трампа

Парламент Гренландии усложнил покупку недвижимости и получение прав на пользование землей для иностранцев. Новый закон имеет целью защитить остров от внешнего влияния. В частности речь идет о росте амбиций в отношении острова со стороны президента США Дональда Трампа.

Почему в Гренландии усложнили покупку недвижимости?

Известно, что во время голосования 21 депутат проголосовал "за" принятие этих изменений, тогда как ни один из них не проголосовал "против", передает 24 Канал со ссылкой на местное медиа Sermitsiaq.

Дело в том, что такой законопроект был внесен в парламент после того, как возник "определенный интерес" к приобретению недвижимости на острове из-за рубежа.

Поэтому новый закон предусматривает, что только гренландские, датские и фарерские компании или организации могут здесь получить право пользоваться землей и покупать недвижимость.

Напоминаем, что еще раньше гренландские агенты по недвижимости заявляли о большом интересе со стороны американцев после того, как президент США Дональд Трамп несколько раз заявлял, что хотел бы получить контроль над Гренландией, писало датское медиа Politiken.

Соответственно, еще в январе этого года гренландские политики внесли пункт в закон, усложняющий иностранцам покупку недвижимости.

Заметьте! Впервые о покупке Гренландии Дональд Трамп заговорил в далеком 2019 году, тогда это восприняли как шутку. Впрочем, в 2025 году президент США вполне серьезно пытается воспользоваться стремлениями Гренландии к независимости. В таком случае США якобы могут предложить финансовую поддержку или инвестиции в обмен на усиление своего влияния, писали в Bloomberg.

При каких условиях можно будет купить недвижимость в Гренландии?

Согласно новому закону, если человек не имеет гражданства Дании, то для того, чтобы купить недвижимость в Гренландии ему придется прожить на острове не менее 2 лет, а также нужно быть налогоплательщиком.

В то же время если человек не соответствует условиям правительства, то он может подать заявку на получение письменного разрешения.

Обратите внимание! Среди политиков Гренландии есть дискуссии относительно того, что срок проживания следует увеличить. Поэтому социал-демократическая партия "Siumut" (то есть "Вперед") выступает за стремление к установлению пятилетнего срока.

Известно, что за нарушение требования по покупке недвижимости в Гренландии предусматривается штраф. А в целом закон вступит в силу в конце этого года.

Как выглядит недвижимость в Гренландии?