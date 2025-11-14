Гренландія вводить жорсткіші правила для покупців нерухомості: до чого тут заяви Трампа
- Парламент Гренландії ввів нові обмеження на купівлю нерухомості для іноземців, дозволяючи це лише гренландським, данським та фарерським компаніям.
- Новий закон, спрямований на захист від зовнішнього впливу, став реакцією на інтерес до острова з боку президента США Дональда Трампа.
Парламент Гренландії ускладнив купівлю нерухомості та отримання прав на користування землею для іноземців. Новий закон має на меті захистити острів від зовнішнього впливу. Зокрема йдеться про зростання амбіцій щодо острова з боку президента США Дональда Трампа.
Чому в Гренландії ускладнили купівлю нерухомості?
Відомо, що під час голосування 21 депутат проголосував "за" ухвалення цих змін, тоді як жоден з них не проголосував "проти", передає 24 Канал з посиланням на місцеве медіа Sermitsiaq.
Річ у тім, що такий законопроєкт був внесено до парламенту після того, як виник "певний інтерес" до придбання нерухомості на острові з-за кордону.
Відтак новий закон передбачає, що лише гренландські, данські та фарерські компанії або організації можуть тут отримати право користуватися землею та купувати нерухомість.
- Нагадуємо, що ще раніше гренландські агенти з нерухомості заявляли про великий інтерес з боку американців після того, як президент США Дональд Трамп кілька разів заявляв, що хотів би отримати контроль над Гренландією, писало данське медіа Politiken.
- Відповідно, ще в січні цього року гренландські політики внесли пункт до закону, що ускладнює іноземцям купівлю нерухомості.
Зауважте! Вперше про купівлю Гренландії Дональд Трамп заговорив у далекому 2019 році, тоді це сприйняли як жарт. Втім у 2025 році президент США цілком серйозно намагається скористатися прагненнями Гренландії до незалежності. У такому випадку США нібито можуть запропонувати фінансову підтримку або інвестиції в обмін на посилення свого впливу, писали в Bloomberg.
За яких умов можна буде купити нерухомість в Гренландії?
Відповідно до нового закону, якщо людина не має громадянства Данії, то для того, щоб купити нерухомість в Гренландії їй доведеться прожити на острові щонайменше 2 роки, а також потрібно бути платником податків.
Водночас якщо людина не відповідає умовам уряду, то вона може податки заявку на отримання письмового дозволу.
Зверніть увагу! Серед політиків Гренландії є дискусії щодо того, що термін проживання варто збільшити. Відтак соціал-демократична партія "Siumut" (тобто "Вперед") виступає за прагнення до встановлення п'ятирічного терміну.
Відомо, що за порушення вимоги щодо купівлі нерухомості в Гренландії передбачається штраф. А загалом закон набуде чинності наприкінці цього року.
Як виглядає нерухомість в Гренландії?
У Східній Гренландії розташований будинок, який називають найвіддаленішим помешканням у світі. Його створив гід Нікко Сегрето для авантюрного туризму та екопроживання.
Загалом такий будинок – це невелика шестикутна будівля яскраво-зеленого кольору, яка тримається на воді завдяки міцним мотузкам і якорю. Вона стоїть у тихій затоці з панорамним видом на Гренландське море.
Усередині є все найнеобхідніше – від спальні до санвузла та кухні, а також серед родзинок будівлі – скляна стеля, крізь яку можна спостерігати за зоряним небом і полярним сяйвом.
Водночас у хатині відсутній як Інтернет, так і мобільний зв'язок, а найближча людина – на відстані супутникового дзвінка.