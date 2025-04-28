Сколько хрущевок есть в Украине и чем особенный этот тип жилья

Хрущевками называют преимущественно 5-этажные панельные и кирпичные дома без технического этажа, лифта и мусоропровода. Их начали массово возводить в середине ХХ века.

Хрущевки строили во времена правления Никиты Хрущева, поэтому и получили такое название. И хотя время на месте не стоит, этот тип жилья до сих пор остается одним из самых популярных в Украине, рассказывает 24 Канал.

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Какие особенности хрущевок

Говорят, что идея строительства "дешевого жилья для одной семьи" в СССР возникла после поездки Хрущева во Францию. Именно там он увидел подобные дома, предназначавшиеся для мигрантов времен Второй мировой войны.

Хрущевки в Украине строили с 1957 по 1985 годы. В зависимости от года постройки в планировке можно увидеть определенные различия, однако их "стиль" обычно одинаковый. Это дома на пять этажей с 3 – 4 квартирами на каждом. Лестничные марши объединены с этажными площадками. Подъезд – односторонний.

Сами помещения оборудованы газовыми плитами, а иногда еще и газовыми колонками для подогрева воды. Пол покрыт паркетом или паркетной доской.

Общая площадь квартиры в хрущевках в среднем такая:

однокомнатная – от 28 до 33 квадратов;

двухкомнатная – от 30 до 48 квадратов;

трехкомнатная – от 48 до 58 квадратов.

В Киеве первую хрущевку построили на переулке Леопольда Ященко (1957 год). Он имел экспериментальную планировку – очень маленькие квартиры с кухнями площадью 4 квадрата. Однако потолки там были нетипично высокие, что характерно для домов сталинской эпохи (так называемых сталинок).

Первомайский массив в Киеве / Фото из "Википедии"

Первым жилым массивом, который массово застроили хрущевками является Первомайский в Киеве (1959 – 1963 годы). Поскольку это была еще ранняя застройка, она отличается улучшенной планировкой, высокими потолками и даже архитектурной отделкой.

Сколько хрущевок в Украине

По состоянию на 2019 год в Украине насчитывалось более 30 тысяч многоквартирных жилых домов устаревшего фонда. Об этом говорится в пояснительной записке народных депутатов, которую они добавили к законопроекту №6458 (Об осуществлении комплексной реконструкции кварталов (микрорайонов) устаревшего жилого фонда). Конкретно:

до 1919 года – 7646 домов;

с 1920 до 1953 года – 9693 домов

с 1954 до 1969 год – 7192 дома;

– 7192 дома; с 1970 до 1989 года – 5364 дома;

– 5364 дома; с 1990 до 2010 года – 785 домов.

Поскольку хрущевки возводили с 1957 по 1985 годы, в Украине их насчитывается не менее 10 тысяч домов.