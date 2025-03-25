Гостиная Гвинет Пэлтроу: что делает ее вроде бы обычную комнату такой уютной
- Гостиная Гвинет Пэлтроу имеет стены масляно-желтого оттенка, что соответствует тренду 2025 года.
- А еще этот оттенок дизайнеры очень удачно соединили с коричневым и кремовым тонами.
- Некоторые мебель и декор довершают интерьер, добавляя ощущение уюта и расслабления.
С тех пор как Pinterest объявил Butter Yellow одним из ключевых цветовых трендов 2025 года, этот оттенок можно увидеть повсюду. Не являются исключением и звездные интерьеры.
Гостиная Гвинет Пэлтроу со стенами приглушенного желтого оттенка является прекрасным примером внедрения этого тренда. Над интерьером работала студия Roman and Williams, рассказывает 24 Канал, ссылаясь на Homes & Gardens.
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Идеальное сочетание цветов в гостиной Гвинет Пэлтроу
Гостиная Гвинет Пэлтроу – это мастер-класс по декорированию цветами, говорят дизайнеры. Коричневый и кремовый очень простые и естественные, тогда как масляно-желтый добавляет тонкую нотку яркости.
Масляно-желтые стены являются прекрасным фоном для мебели и декора в коричневых и кремовых тонах. Это сочетание придает ощущение подъема и расслабления одновременно. А спонсорами уюта в звездной гостиной є подвесной диван, напоминающий качели, большое комнатное растение и мягкий многослойный ковер.
Высокое растение на заднем фоне добавляет нотку зеленого, который стильно контрастирует с желтыми стенами. Цепи, подвешивающие кровать-качалку, добавляют оттенок металла, а это еще один визуальный акцент.
На самом деле масляно-желтый не так легко ввести в интерьер – его можно непреднамеренно сделать застрарелым. Только создавая правильные цветовые контрасты и добавляя текстуры (подушка, покрывало, ковер), можно достичь правильного результата.
Хотя масляно-желтый назвали одним из трендов 2025 года, такой цвет всегда будет в моде, убеждены эксперты. Просто с течением времени его будут "переосмысливать" в соответствии с современными тенденциями.