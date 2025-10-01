Даже самый дорогой ремонт можно испортить мелкими деталями. Дизайнеры рассказали, какие предметы декора сразу убивают атмосферу дома.

О каких вещах дома стоит забыть?

Нереалистичные искусственные растения

Зелень должна добавлять комнате жизни, а слишком дешевые и нереалистичные искусственные растения делают обратное. Они накапливают пыль и создают ощущение запущенности, пишет The Spruce, передает 24 Канал.

Смотрите также Скоро исчезнут: тренды в дизайне, которые не продержатся уже до 2026 года

Вместо того, чтобы добавлять свежести, неподходящие искусственные композиции передают небрежность и беспорядок, подрывая общую изысканность комнаты,

– говорит дизайнер и соучредитель 18th Street Design Collective Ники Ченг.

Искусственные растения / Фото Pexels

Произведения искусства нестандартных размеров

Добавление произведений искусства в пространство является распространенной практикой. Однако неудачный выбор может фактически нарушить гармонию пространства.

Произведения искусства должны приносить глубину и характер в комнату, но низкокачественные изделия в пластиковых рамках нестандартных размеров только создают визуальный хаос,

– объясняет Ченг.

Произведения искусства в дизайне дома / Фото Pexels

Эксперт Homes&Gardens также говорит, что важно правильно подбирать произведения искусства. Если они будут уникальными и единственными в своем роде, то это наоборот придаст вашему дому личности и интриги. Эти сокровища, по ее мнению, вносят душу в пространство вокруг вас.

Низкокачественные ковры

Дешевые ковры быстро теряют вид, сдвигаются и изнашиваются. В результате пространство выглядит неопрятно.

Дизайнер объясняет, что высококачественный ковер сможет легко добавить структуры, тепла и четкости, еще больше улучшая общий вид комнаты.

Стоит также обращать внимание на выбранный вами размер ковра, поскольку эта деталь также может нарушить баланс интерьера.

Ковер / Фото Pexels

Тусклые шторы

Теми О'Мэлли и Эрин Карлсон, основательницы Milly & O'Malley Interiors + Market, говорят что тонкие шторы неправильной длины могут быстро испортить вид помещения.

Они также рекомендуют выбирать прочные кольца для штор и хорошо изготовленный карниз.

Шторы / Фото Pexels

Дешевые торшеры

Освещение формирует атмосферу пространства. Но недорогие торшеры с непропорциональным дизайном и чрезмерным декором только подчеркивают отсутствие вкуса. Вместо уюта они делают комнату устаревшей и хаотичной.

Благодаря угловатым пропорциям, нечетким отделкой или чрезмерно декоративным деталям они могут быстро испортить впечатление пространства,

– отмечает дизайнер.

Торшер в комнате / Фото Pexels

Прежде чем инвестировать в торшер, проведите предварительное исследование стиля, материала и цвета. Дизайнеры советуют убедиться, что он гармонично вписывается в пространство, которое вы оформляете.

А какие детали в интерьере сейчас выбирают знаменитости?