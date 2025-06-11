Еще ранее канцлер казначейства Великобритании, Рэйчел Ривз, сообщила о выделении 39 миллиардов фунтов стерлингов, а это 52,6 миллиарда долларов, на строительство доступного жилья в стране. А впоследствии появилась новость о том, что будут выделены еще дополнительные 10 миллиардов фунтов для инвестиций.

Выделение таких средств будет способствовать программе правительства по строительству доступного жилья, ведь Великобритания стремится восстановить прежние темпы строительства, передает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

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Что будет означать программа доступного жилья для Великобритании

Несколько дней назад Рэйчел Ривз рассказала, что программа будет иметь 10-летний план финансирования и назвала ее "крупнейшим вливанием средств в социальное и доступное жилье за последние 50 лет".

В условиях будущего восстановления девелоперы будут играть не просто экономическую, но и социальную роль, создавая жилье, которое соответствует новым стандартам безопасности, доступности и качества. Это шанс перезагрузить урбанистику в стране. Системный девелопер РИЕЛ – среди тех, кто уже сегодня формирует этот подход: мыслит системно, работает на опережение и берет на себя ответственность за новое качество городской жизни.

В то же время выделенные дополнительные 10 миллиардов фунтов стерлингов рассчитаны уже на финансовые инвестиции, которые будут осуществлены через программу Homes England.

Это поможет привлечь частные инвестиции и открыть для себя сотни тысяч новых домов,

– сообщила Ривз в Палате общин.

Интересно, что с приходом лейбористов к власти в прошлом году строительная активность в Великобритании упала до темпов еще с разгара пандемии, в частности больше всего пострадала именно жилая недвижимость.