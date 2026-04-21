Более 700 ипотек за месяц: как новостройки обошли вторичный рынок в Украине

Ипотечный рынок в Украине оживает, но держится прежде всего на государственных программах. В феврале банки профинансировали 701 сделку на 1,4 миллиарда гривен.

Почему спрос смещается в сторону новостроек?

По данным опроса НБУ, большинство ипотечных сделок сейчас приходится именно на первичный рынок. Покупатели чаще выбирают новостройки, а банки активнее работают с такими объектами.

Сейчас 386 кредитов на новостройки против 315 сделок на готовое жилье. По объемам это 767 миллионов гривен и 628 миллионов гривен соответственно.

Значительная часть кредитов оформляется еще до ввода домов в эксплуатацию. В частности, 152 займа выдали под залог имущественных прав на будущие квартиры. Это показывает готовность покупателей вкладываться в жилье на этапе строительства.

Государственные программы дополнительно усиливают этот тренд, ведь именно через них стимулируют спрос на новостройки.

Какие ставки предлагают банки?

Условия кредитования различаются в зависимости от типа жилья. Для новостроек средняя ставка составляет около 8,25% годовых, тогда как на вторичном рынке – примерно 9,46%.

Несмотря на войну, банки удерживают ситуацию под контролем. Доля проблемных кредитов остается на уровне около 13% без резких изменений.

К слову, в начале апреля директор Департамента финансовой стабильности НБУ Первин Дадашова заверила, что Украина в перспективе способна выйти на уровень до миллиона ипотечных кредитов. Но это возможно лишь при условии полноценного рынка, а не точечных государственных программ.

Где берут ипотеку чаще всего?

Больше всего покупатели заключили сделок в Киевской области – она формирует 34% рынка. Столица стала второй в списке, там оформили 145 кредитов на 319 миллионов гривен.

В пятерку самых активных регионов также вошли:

Львовская область – 46 договоров на 95 миллионов гривен;

Волынская область – 36 договоров на 59 миллионов гривен;

Винницкая область – 29 договоров на 54 миллиона гривен.

Основными заемщиками остаются участники государственных программ, в частности военные и правоохранители. А средний возраст клиентов составляет около 35 лет.

В каких регионах чаще всего оформляют "еОселю"?