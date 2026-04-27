В еОсели подняли лимиты стоимости жилья: какие квартиры теперь можно купить по программе

В 2026 году в программе "еОселя" обновили предельную стоимость жилья из-за изменения показателей строительства. Новые лимиты повлияют на то, какие квартиры подпадают под условия ипотеки.

Как меняется предельная стоимость жилья по программе?

Как отмечает Укрфинжилье, предельную сумму рассчитывают на основе опосредованной стоимости строительства в регионе, и показатель умножают на два.

Цена квартиры может превышать этот уровень, но не более чем на 10%. Если разница больше, жилье уже не подходит под условия программы. Именно этот механизм определяет, какие объекты остаются доступными для покупки.

Для примера, максимальная стоимость квартиры для семьи из трех человек в Киеве составляет около 5,2 миллиона гривен. Для Львова максимальная стоимость – 4,4 миллиона гривен.

Даже незначительное обновление базового показателя меняет ситуацию на рынке. Часть квартир попадает под программу, тогда как другие автоматически выпадают из перечня.

Где установили самые высокие и самые низкие предельные показатели?

Самые высокие предельные значения установили в столице и отдельных регионах. В Киеве лимит составляет 62 230 гривен за квадратный метр, тогда как в Харьковской и Донецкой областях он превышает 55 тысяч гривен.

Во Львовской области – 52 900 гривен за квадратный метр. В части центральных и северных регионов показатели немного ниже, но все еще превышают 53 тысячи гривен за квадратный метр, в частности в Черниговской и Киевской областях.

В то же время в некоторых областях установили существенно ниже предельные значения. В Кировоградской области лимит составляет 45 254 гривен за квадратный метр, в Закарпатской – 46 222 гривен, а в Житомирской – 46 804 гривен. В Полтавской и Ивано-Франковской областях показатели приближаются к 47–48 тысяч гривен.

К слову, по данным ЛУН, средняя стоимость квадратного метра в Киеве составляет 57 800 гривен, в Кропивницком – 41 900 гривен. Между тем во Львове средняя стоимость составляет 63 900 гривен, что значительно сокращает выбор покупателей по программе "еОселя".

Как изменились условия еОсели в 2026 году?

В этом году с 9 февраля в программе "еОселя" ввели более жесткие требования к жилью и заемщикам. В частности, банки начали анализировать сделки с недвижимостью за последние 36 месяцев, а не за год, как раньше. Если за это время продавали жилье с площадью более установленной нормы, в программе могут отказать.

Также установили четкий предел площади: квартира не может превышать норматив более чем на 10% и в целом не может быть больше 115,5 квадратных метров.