Не 20% от стоимости: какую сумму нужно иметь иностранцу для получения ипотеки в Испании

Купить жилье в Испании в ипотеку могут не только граждане страны. Кредит доступен и нерезидентам, однако условия для них отличаются, а значительную часть стоимости недвижимости придется покрыть собственными средствами.

Кто может получить ипотеку в Испании

Сам факт пребывания под временной защитой не является основанием для отказа в ипотеке. В то же время статус заемщика влияет на то, какую часть стоимости жилья согласится профинансировать банк, пишет Bravosestate.

Налоговые резиденты Испании обычно могут получить кредит до 80% стоимости основного жилья. Для нерезидентов банки чаще финансируют 60–70% стоимости недвижимости. Остальную сумму покупатель должен оплатить самостоятельно.

При расчете ипотеки банк учитывает не только цену, указанную в договоре. За основу берется меньшая из двух сумм – фактическая стоимость объекта или оценка независимого эксперта. Например, если квартиру продают за 300 тысяч евро, а оценщик определил ее стоимость в 270 тысяч евро, размер кредита могут рассчитать именно от 270 тысяч евро.

Сколько собственных средств потребуется покупателю

Покупателю нужно подготовить не только первоначальный взнос. Отдельно придется оплатить налоги и расходы на оформление сделки. В зависимости от региона и типа недвижимости они могут составлять около 10–15% стоимости жилья.

Если квартира стоит 300 тысяч евро, а банк финансирует 60% ее стоимости, покупателю необходимо иметь около 120 тысяч евро собственных средств. При финансировании 80% первоначальный взнос составит около 60 тысяч евро. В обоих случаях к этой сумме нужно добавить расходы на налоги и оформление.

Фактическая сумма собственных средств может оказаться больше, если оценщик определит стоимость квартиры ниже той, которую указали продавец и покупатель.

От чего зависит решение банка

Перед выдачей ипотеки банк проверяет не только размер дохода, но и то, насколько он стабилен и можно ли его официально подтвердить. Также учитываются другие кредиты и общая финансовая нагрузка семьи.

Сумма ежемесячных выплат по всем кредитам обычно не должна превышать 30–40% чистого семейного дохода. Для проверки платежеспособности банк может запросить трудовой договор, налоговые декларации, банковские выписки и документ о налоговом резидентстве. Окончательные условия зависят от статуса заемщика, его доходов и требований конкретного банка.

Напомним, что в Португалии даже бюджета в 400 тысяч евро уже часто недостаточно для покупки жилья. Недвижимость дорожает из-за нехватки новых предложений, дефицита рабочей силы в строительстве и роста стоимости материалов. Сложнее всего приобрести собственное жилье молодым людям и семьям.