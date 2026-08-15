Квартира в ипотеку может стать обузой: что следует учесть перед покупкой

Ипотека может показаться доступной, если ежемесячный платеж укладывается в бюджет. Однако перед покупкой квартиры стоит понять, готова ли семья к такому обязательству на долгие годы и сколько денег останется после приобретения жилья.

Когда стоит рассматривать покупку жилья в ипотеку

Как рассказал основатель и президент инвестиционной группы "УНИВЕР" Тарас Козак в интервью РБК-Украина, кредит на жилье имеет больше смысла, если человек не планирует в ближайшее время менять город или квартиру.

Важно и то, насколько именно это жилье подходит для длительного проживания – по расположению, площади и потребностям семьи. Одним из ориентиров эксперт называет готовность прожить в квартире еще около 10 лет. Если уже сейчас понятно, что через несколько лет жилье станет тесным или придется переезжать, решение о покупке стоит хорошо взвесить.

Перед оформлением ипотеки стоит оценить, насколько стабильными будут доходы в последующие годы. Важно не только то, хватает ли денег на платеж сейчас, но и сможет ли семья регулярно вносить его в дальнейшем.

Что учесть в бюджете перед оформлением ипотеки

Ежемесячный платеж – лишь часть будущих расходов. После покупки квартиры могут понадобиться деньги на ремонт, мебель и обустройство. К расчету стоит добавить налоги и другие расходы, которые возникают у владельца жилья.

Если после приобретения квартиры на ремонт или мебель придется брать еще один большой кредит, нагрузка на семейный бюджет может существенно возрасти. Поэтому лучше заранее посчитать, сколько средств останется после самой покупки.

По приблизительным оценкам эксперта, на ипотеку желательно направлять не более 30% ежемесячного дохода. При этом бюджет не стоит рассчитывать вплотную. После покупки и обустройства квартиры у семьи не должны закончиться все сбережения.

Бюджет должен выдерживать и возможное сокращение доходов. Если даже небольшое их падение сразу делает выплату кредита проблемной, возрастает риск того, что квартиру придется продавать в спешке и не по самой выгодной цене.

Напомним, что после покупки квартиры придется отдельно оплатить оформление права собственности и услуги нотариуса. Стоимость регистрации зависит от срочности, а частные нотариусы самостоятельно устанавливают тарифы.