В России все больше людей вынуждены выплачивать ипотеку почти до конца жизни. По данным Службы внешней разведки Украины, некоторым заемщикам придется выплачивать кредит уже на пенсии.

Почему ипотека в России превратилась в долг на всю жизнь

По итогам 2025 года почти каждый пятый ипотечный кредит в России будет окончательно погашен, когда заемщику будет от 70 до 75 лет. При этом средняя продолжительность жизни в стране составляет 73,4 года, пишет СЗРУ.

Для мужчин ситуация еще более критическая, что они в среднем живут 68,5 года. Средняя продолжительность жизни женщин составляет 78,5 года.

Всего за прошлый год российские банки выдали 966 тысяч ипотечных кредитов. Примерно 65% кредитов должны быть окончательно погашены уже после того, как заемщику исполнится 60 лет. Доля таких кредитов продолжает расти.

Причиной стали высокие ставки и низкие доходы населения. Рыночная ставка по ипотеке составляет около 19% годовых, поэтому россияне вынуждены растягивать выплаты на десятилетия. Даже льготные кредиты под 6% часто оформляют на максимальный срок – до 30 лет.

За квартиру стоимостью 6 миллионов рублей ежемесячный платеж по льготной ставке и сроку 30 лет составляет около 36 тысяч рублей. В то же время средняя пенсия в России составляет всего 22–25 тысяч рублей, поэтому такой платеж становится критическим для пенсионеров.

Заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин назвал российскую ипотеку "бомбой замедленного действия". Он также признал, что нынешняя система работает прежде всего в интересах банков и больших застройщиков.

На фоне проблем с ипотекой Кремль рассматривает другую модель – долгосрочную аренду с возможностью передачи ее по наследству. Однако жилье при этом не станет собственностью семьи: дети смогут унаследовать лишь право и в дальнейшем арендовать его.

Напомним, строительный рынок России также переживает серьезный спад. Объемы работ и ввод жилья сокращаются, продажи падают, а почти половину новостроек сдают с опозданием.