Государственная программа доступной ипотеки "Оселя" позволяет украинцам приобрести не только квартиру, но и частный жилой дом. Однако к такой недвижимости предъявляются отдельные требования в отношении площади, возраста здания, местоположения и стоимости.

Можно ли приобрести частный дом по программе "еОселя"?

Так, государственная программа доступной ипотеки "Е-Оселя" распространяется не только на квартиры, но и на частные жилые дома. Это предусмотрено официальными условиями программы, опубликованными на портале "Дія".

В то же время для приобретения такого объекта недвижимости установлены отдельные ограничения. В частности, максимальная нормативная площадь дома составляет 62,5 квадратных метра для одного человека и 83,5 квадратных метра для семьи из двух или трех человек. На каждого следующего члена семьи разрешается дополнительно 21 квадратный метр, но общая площадь не может превышать 125,5 квадратных метра.

Также имеет значение возраст недвижимости. Согласно условиям программы:

для военнослужащих, сотрудников силовых структур, медиков, педагогов, ученых и ветеранов в Черниговской, Сумской, Харьковской, Запорожской и Херсонской областях можно приобрести дом возрастом до 20 лет. В других областях недвижимость должна быть не старше трех лет;

внутренне перемещенные лица могут приобрести жилье возрастом до 20 лет в регионах, где действует программа;

для других категорий граждан доступны дома, которые еще строятся, или недвижимость возрастом до трех лет.

Кроме того, дом должен располагаться на территории Украины, не относящейся к временно оккупированным территориям или районам активных боевых действий. Нельзя приобрести по программе дачный или садовый дом, а также недвижимость, являющуюся памятником архитектуры.

Что еще нужно сделать для покупки дома через "еОселю"

Помимо требований к самому объекту недвижимости, покупатель должен соответствовать критериям участия в программе. Воспользоваться "еОселя" могут граждане Украины в возрасте от 18 лет, которые являются платежеспособными и не старше 70 лет на момент погашения кредита.

Также действуют ограничения относительно имеющегося жилья в собственности заявителя и его семьи. Для участия в программе необходимо либо не иметь жилья, либо владеть недвижимостью, площадь которой меньше установленных нормативов. Для одного человека это 52,5 квадратных метра, для семьи из двух или трех человек – 73,5 квадратных метра, а за каждого следующего члена семьи добавляется еще 21 квадратный метр. Жилье на временно оккупированных территориях и в районах боевых действий при определенных условиях не учитывается.

Обратите внимание! В рамках программы "еОселя" предусмотрены две базовые процентные ставки: 3% годовых для определенных льготных категорий и 7% для остальных участников. Они действуют в течение первых 10 лет кредитования, а начиная с 11-го года составляют соответственно 6% и 10%. Максимальный срок кредита – 20 лет, а минимальный первоначальный взнос составляет 20% от стоимости жилья. Для молодежи в возрасте до 25 лет включительно предусмотрен сниженный первоначальный взнос от 10%.

Важно учесть и одну особенность покупки частного дома: стоимость земельного участка, на котором он расположен, не входит в сумму кредита по программе. По информации Sense Bank, покупатель должен оплатить ее собственными средствами.

Если площадь или стоимость дома превышают установленные нормативы, разницу необходимо покрыть за счет более крупного первоначального взноса. Для недвижимости возрастом до трех лет допускается превышение нормативной площади не более чем на 10%. Для более старого жилья такое превышение не допускается.

Важно! Чтобы воспользоваться программой, необходимо подать заявку через приложение "Дия", выбрать предложение одного из банков-партнеров и пройти проверку платежеспособности и документов. После предварительного одобрения кредита можно выбрать конкретный дом, соответствующий требованиям программы, и оформить договор купли-продажи.

Итак, приобрести частный дом по программе "еОселя" вполне реально. Однако перед заключением сделки стоит проверить не только соответствие недвижимости требованиям государственной программы, но и условия финансирования земельного участка, а также окончательное решение банка.

Ранее мы писали, что отсутствие официального трудоустройства не всегда означает, что человек не сможет приобрести жилье в рамках государственной программы "еОселя". В то же время банки проверяют платежеспособность заемщика, поэтому важно понимать, какие доходы можно учесть и какими документами их подтвердить.