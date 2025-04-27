Полностью сожгли, а потом отстроили: история "Привоза" – легендарного рынка Одессы

Рынок "Привоз" в Одессе – не просто место торговли, но и символ города. С момента своего основания в начале 19 века он стал одной из главных достопримечательностей, привлекающей как местных, так и гостей Одессы.

Об истории "Привоза", его настоящего, а также интересные легенды, связанные с рынком, рассказывает 24 Канал.

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История возникновения рынка

Идея создания "Привоза" возникла в конце 18 – начале 19 веков. Тогда на Ново-Рыбной улице (сейчас Пантелеймоновская) появились первые "Рыбные ряды". Впоследствии на Привозной площади основали рынок, который сначала был придатком к Старому рынку и специализировался на продаже привозных товаров, поэтому и получил такое название. В начале торговлю вели прямо с телег и фур. Первые магазины появились лишь со временем.

"Привоз" стал главным местом торговли в Одессе. Продавцов было очень много, поэтому за покупателей часто приходилось бороться. Именно тогда торговцы начали рекламировать свою продукцию, используя шутки и поговорки.

Тогда рынок и грязь, вонь и антисанитария были тесно связаны. Одессу охватила чума. А ее источником признали крыс, которые жили на рынке. Поэтому в 1902 году "Привоз" решили сжечь. Город выплатил торговцам компенсации и временно разместил их на Куликовом поле.



"Фруктовый пассаж" на рынке / Фото с сайта privoz-odessa.com.ua

Восстановление "Привоза"

Впоследствии "Привоз" восстановили, на этот раз из камня. Вскоре разработали проект "Фруктового пассажа", который состоял из четырех двухэтажных корпусов, которые соединяли арки. Пассаж стал украшением "Привоза". После победы большевиков "Привоз" попытались переименовать в "Октябрьский рынок". Однако это название не прижилось.

В 1958 году на рынке появились мясной и молочный корпуса. Территорию заасфальтировали. На "Привозе" даже в самые сложные времена можно было найти деликатесы, в частности красную рыбу и икру, однако цены на них были высокими.

К концу 20 века рынок нуждался в обновлении. Генеральную реконструкцию "Привоза" начали в 1990-х годах. К 2007 году построили новые корпуса и торговые центры, среди которых выделялся "Новый Привоз". В комплекс вошли также отель "Черное Море" и современные павильоны.

В 2020 году стартовал очередной этап реконструкции – упорядочили входные зоны, обновили дорожное покрытие и возвели новые павильоны.

Современный "Привоз" формируют 2 000 торговых точек.



Современный вид рынка / Скриншот из видео "Приват из Одессы"

Легенды, связанные с рынком

По одной из популярных легенд, когда перед Второй мировой войной зверей перевозили в симферопольский зоопарк, то из отряда вывели молодого слона Мирзу и он по запаху пришел в "Фруктовый пассаж". Там съел несколько яблок и достал хоботом из бочки соленые огурцы.

Другая же легенда рассказывает, что бывший руководитель рынка Яков Перельман в 1920-х годах присвоил сотни тысяч бюджетных рублей. За это его расстреляли. Однако денег, которые он по легенде потратил на золото и бриллианты, так и не вернули. Говорят, он мог спрятать их на "Привозе". Но ящик с драгоценностями до сих пор не нашли.