За переезд в некоторые села Италии предлагают 100 тысяч евро: что просят взамен

На севере Италии за переезд в горные села будут платить 100 тысяч евро. Это будет происходить в рамках проекта по оживлению вымирающих сел.

Подробно о проекте и его условиях 24 Канал рассказывает со ссылкой на CNN Travel.

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Программа поощрения переезда в горные деревни Италии

На севере Италии, в регионе Трентино запустили программу по оживлению вымирающих сел. Согласно ее условиям тем, кто согласится отремонтировать и обжить заброшенные дома в живописных Доломитовых Альпах, заплатят 100 тысяч евро.

Будущие владельцы могут получить 80 тысяч евро на ремонт и еще 20 тысяч евро на покупку недвижимости. Но есть важное условие – дом должен быть заселен в течение 10 лет. Там должен жить или сам владелец, или арендатор. Если нарушить эти условия, то полученные деньги придется вернуть.

Новым владельцам запретят сдавать жилье в краткосрочную аренду, которая популярна среди туристов возле горнолыжных курортов и термальных источников.



За переезд в 33 итальянские села будут платить 100 тысяч евро / Фото Antonio Scarpi

Проект призван бороться с депопуляцией. Ведь во многих горных селах региона количество заброшенных домов превышает количество населенных. Там все чаще закрывают школы, магазины и другие объекты инфраструктуры.

В отличие от итальянских регионов, где дома продавали всего за 1 евро, Трентино акцентирует на качестве жизни и устойчивом развитии населенных пунктов. На эту программу на ближайшие два года предусмотрели 10 миллионов евро. Основная цель – не только вернуть людей в села, но и стимулировать развитие местной экономики.

Какие населенные пункты участвуют в проекте

Участие в программе принимают 33 населенных пункта. Окончательный список утвердят в апреле. Среди претендентов – живописные районы Валь-ди-Нон и Валь-ди-Соль, в частности село Вермильйо, в котором недавно снимали фильм о Первой мировой войне.

Выбирать будут именно заброшенные дома, которые портят внешний вид села или создают опасность.