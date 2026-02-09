Купить жилье по "еОселе" стало сложнее: кому могут отказать

С 9 февраля 2026 года государственная программа льготного ипотечного кредитования "еОселя" работает по обновленным правилам. Изменения касаются ограничений площади жилья, проверки имеющейся недвижимости и предельной стоимости квадратного метра.

Как изменились ограничения площади в программе "еОселя"?

Новые нормативы существенно ограничивают размер жилья, доступного при господдержке, рассказала заместитель председателя правления "Укрфинжитла" Ярослава Авраменко.

Для одного человека или супругов максимальная площадь квартиры теперь составляет 52,5 квадратных метра. На каждого следующего члена семьи добавляется по 21 квадратному метру жилой площади.

Важно! Независимо от количества членов семьи, общая площадь квартиры не может превышать 115,5 квадратных метров – это абсолютный предел для всех участников программы.

Для частного дома базовый лимит несколько больше – 62,5 квадратного метра для одного заявителя или супругов, но максимальная площадь может составлять 125,5 метрами.

Новое жилье на первичном рынке в возрасте до трех лет может превышать норматив на 10%. А вот для вторичной недвижимости правила стали максимально жесткими – ни одного лишнего квадратного метра за счет льготного кредита получить не удастся.

Что проверяет банк?

Самое существенное изменение касается проверки имеющейся недвижимости в собственности заявителей, сообщила заместитель председателя правления Глобус Банка Елена Дмитриева. Банки теперь тщательно изучают историю сделок с недвижимостью за последние 36 месяцев.

Если в течение этого периода вы продавали жилье, площадь которого превышает установленные нормы, принять участие нельзя. Раньше финучреждения анализировали сделки за последний год, что создавало лазейки для злоупотреблений.

Какая должна быть стоимость квадратного метра?

Максимальная цена квадратного метра жилья не может превышать 10%. Предельную стоимость рассчитывают как опосредованную стоимость строительства в регионе, умноженную на коэффициент.

В столице лимит составляет 66 тысяч гривен за квадратный метр. Для семьи из трех человек максимальная стоимость квартиры в Киеве – около 4,86 миллиона гривен. Во Львове этот показатель ниже – 4,14 миллиона гривен, а цена квадрата не должна превышать сумму чуть больше 50 тысяч гривен.

Ранее украинцы могли покрывать разницу между рыночной ценой и условиями программы большим первым взносом, но сейчас такой вариант не сработает из-за новых ограничений стоимости квадратного метра.

Какие проблемы могут возникнуть?

По мнению Елены Дмитриевой, основная проблема "еОсели" в том, что большинство новостроек, которые сейчас продаются, проектировали в 2024 и первой половине 2025 года, когда этих ограничений еще не было.

Также для участия в программе "еОселя" минимальный чистый доход семьи для покупки однокомнатной квартиры стоимостью 1,5 миллиона гривен должен быть не менее 32 тысяч гривен в месяц.